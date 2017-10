Contaminacions Redacció / ACN | Actualitzat el 16/10/2017 a les 21:14h

El Garraf és la comarca que més residus genera per capità, amb 584,40 kg

La regió metropolitana de Barcelona va generar durant el 2016 un total de 2.278.434 tones de residus municipals, de les 3,7 tones que es van registrar arreu de Catalunya. Tot i així, el generat arriba a 1,24 quilos per habitants al dia, per sota de la mitjana del país, que és d’1,36. Per comarques, la que més residus per càpita fa és el Garraf, amb 584,40 quilos, i la que menys, el Vallés Occidental, amb 404,68.



Però la comarca del Maresme és la que millor índex de recollida selectiva neta té, un 33,3%. El municipi que més recicla és Matadepera (Vallés Occidental) amb un índex del 76,73%. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha dit que “està previst iniciar un procés de consulta” per “elaborar una nova Llei de Residus” que permeti implantar un model individualitzat de gestió.