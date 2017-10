Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 10/10/2017 a les 12:19h

Gepec-EdC denuncia la realització de caceres als filtres verds del Delta

Segons denuncien els ecologistes, “la pràctica de la caça en estos espais s’ha demostrat del tot incompatible amb el seu ús públic”

El grup ecologista GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha denunciat davant els Departaments d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient la realització de caceres als filtres verds del Delta de l'Ebre.



Segons denuncien els ecologistes, “la pràctica de la caça en estos espais s’ha demostrat del tot incompatible amb el seu ús públic”. “Cada vegada que els caçadors decideixen fer una cacera, de forma unilateral, tanquen tots aquests itineraris públics i impedeixen que la gent hi puga accedir. D’esta forma privatitzen per les seves caceres, uns espais públics, habilitats amb diners públics, per l’ús dels visitants", segons exposen.



A més, subratllen, la caça en estos espais “provoca uns impactes sobre els ocells que no són tolerables i encara menys en uns espais de titularitat pública, on els interessos públics i de conservació haurien d’estar per sobre dels aprofitaments privats, com n’és la caça”.



L’any 2015 al Delta de l’Ebre, es van inaugurar dos zones de filtres verds. Es tracten del filtre verd de “l’Embut”, de 93 hectàrees, situat en el terme municipal d’Amposta, junt a la llacuna de l’Encanyissada i del filtre conegut com “el Goleró-Illa de Mar”, de 49 hectàrees, situat en el terme municipal de Deltebre i pròxim a la badia del Fangar.



Es tracta d’espais naturals que actuen en la millora de la qualitat de l’agua procedent dels camps de arròs i que a més són de titularitat pública. En ells es poden realitzar itineraris perimetrals, on s’hi torres de observació d’ocells, panells informatius, i fins i tot, senyalitzacions on s’indica que està prohibit molestar als ocells.



Ara fa uns mesos, segons exposa Gepec, el Ministeri d’Agricultura, administració que va fer la inversió pública per adequar estos terrenys i que n’és el propietari, va enviar unes instruccions a la Generalitat indicant que als filtres verds del Delta de l’Ebre no s’hi havia de caçar. Indicant així, que la Generalitat iniciés gestions per dotar de protecció estos espais.



Pel que s’ha pogut conèixer, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s’ha mostrat del tot favorable a prohibir-ne la cacera, però a Catalunya les competències en gestió de la caça recauen en el Departament d’Agricultura que, enlloc de iniciar gestions per impedir la caça als filtres verds i dotar l’espai de protecció legal, “ha decidit obviar les indicacions del Ministeri”, asseguren els ecologistes.



Este diumenge 8 d’octubre els caçadors van entrar al filtre verd del Goleró-Illa de Mar “i després de tancar-ne, per decisió unilateral, els accessos a l’espai públic, varen tirotejar i matar grans quantitats d’ocells que allí hi trobaven refugi”, assegura Gepec. El dissabte vinent, a més, està previst que els caçadors entrin a caçar a l’altre filtre, el de l’Embut, al terme d’Amposta.



GEPEC-Ecologistes de Catalunya està presentant denúncies per tal de demanar les responsabilitats corresponents tant a caçadors com a responsables del Departament d’Agricultura que les estan permetent. També s’han presentat escrits davant la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, depenent del Departament d’Agricultura i que té les competències en gestió de la caça, i dels Serveis territorials del Departament d’Agricultura a les Terres de l’Ebre.



Per últim Gepec amenaça en presentar denuncies davant la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona en cas que continuen les caceres.