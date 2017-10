S'han posat en marxa els treballs de muntatge de la infraestructura que es preveu que es pugui posar en marxa al mes de febrer. Foto: Ajuntament.

L’empresa Sysfeed , del polígon industrial de la Serra –també amb plantes de tractament a Llerona i a Begudà–, ha iniciat un projecte de remodelació i ampliació de la depuradora per, entre d’altres qüestions, lluitar contra les pudors persistents i millorar així la convivència amb els veïns de la Vall d’en Bas. Els treballs d’ampliació dels fonaments de la depuradora ja han finalitzat i ara començaran els de muntatge de la infraestructura que es preveu que es pugui posar en marxa el mes de febrer.Sysfeed, del grup Carnova, tracta en aquestes instal·lacions a la Vall d'en Bas subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de l’anomenada categoria 3, el material de risc més baix, que inclou les parts d’animals sacrificats aptes per al consum humà però que no s’hi destinen per motius comercials (sang, pells, banyes o plomes d’animals sacrificats a un escorxador que hagin passat la inspecció sanitària establerta per la normativa comunitària, etc. així com els SANDACH derivats d’animals que no presentin signes de malalties transmissibles). En aquesta categoria s’inclouen, a més, materials com els animals aquàtics i els residus de cuina no internacional.Els fums que emet l’empresa estan formats principalment de vapor d’aigua i de partícules orgàniques oxidades, que abans de ser tractades desprenen olor. El projecte d’ampliació i reforma de la depuradora que ha iniciat Sysfeed permetrà que els fums de les combustions es puguin liquar i la matèria orgànica es depuri en la depuradora.El projecte comprèn dues fases. En una primera, que es preveu que es posi en marxa al febrer, un cop finalitzin els treballs de millora, es liquarà el vapor d’aigua resultant de la combustió de pèl i ploma, que és el que desprèn una olor més forta. En una segona fase, prevista per al 2018, es liquaran els vapors d’aigua de totes les combustions de Sysfeed. D’aquesta manera, un cop posades en marxa les dues fases, l’emissió de fums de la companyia es reduirà de forma molt considerable i, consegüentment, es reduiria la problemàtica de les pudors.Cal tenir present que al mes de febrer, un cop hagin finalitzat els treballs d’ampliació i de millora, es duran a terme totes les proves d’obertura de la depuradora. El procés de posada en marxa d’aquest sistema biològic generarà olors, un fet normal en l’arrencada d’aquest tipus d’equipaments.La reforma, ampliació i millora de la depuradora és fruit de mesos de converses i treball conjunt entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i Sysfeed amb l’objectiu de posar solució a la problemàtica de les males olors. Sysfeed inverteix més d’un milió d’euros en la millora de la depuradora.