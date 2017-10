Arreu de les comarques catalanes de muntanya han sorgint, en els darrers anys, projectes que tenen l'objectiu de recuperar i revaloritzar el sector agrícola i ramader, per tal de dinamitzar econòmicament aquestes comarques tant castigades pel despoblament.Biolord, cooperativa de productors de poma de muntanya, n'ha convidat a tres a Sant Llorenç per tal de fer un intercanvi d'idees i d'experiències per tal d'adquirir noves eines per encarar el futur. Hi intervindran en Jordi Garcia, director del Parc Natural del Cadí-Moixeró, en Jordi Vilalta, gerent del Concorci Leader de la Catalunya Central, un representant de ProEco, l'Associació de Productors Ecològics de la Cerdanya i Josep Pintó, representant de Biolord Coop. A part d'explicar els respectius projectes i fer l'intercanvi d'experiències, aquest acte serà la cloenda del Projecte Singular de Biolord que s'ha desenvolupat aquest any 2017, del que se'n farà una valoració. Per cloure l'acte farem un tast de poma, productes derivats i productes locals.L'acte es farà el dia 12 d'octubre a les 11 del matí, a la Sala Polivalent de la zona esportiva (Sala dels Avis).Es prega confirmar assistència a [email protected] abans del dia 10 d'octubre.