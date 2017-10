El Govern ha fet públics aquest divendres els resultats del referèndum a través d'un comunicat. La participació total ha estat de 2,28 milions de persones, dels quals un 90% van optar per la independència i un 7,83% es van mobilitzar a favor del "no". El recompte s'ha fet tenint en compte exclusivament les paperetes vàlides, no aquelles que van ser "segrestades" per les accions de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil durant l'accidentada jornada de votacions a Catalunya. La xifra de 2,28 milions és inferior a la del 9-N -2,35- però aquell dia no hi va haver cap repressió policial.La xifra total de vots a favor de l'estat català va ser de 2.044.038, mentre que el "no" va aconseguir 177.547 sufragis. El vot en blanc va obtenir un percentatge proper al 2% i un total de 44.193 partidaris. El percentatge total de participació, si es té en compte el cens -5,3 milions de persones-, va ser del 43%."Ateses la configuració de cens universal i la mobilització de votants des de col·legis electorals tancats cap a altres punts de votació, alguns municipis presenten més votants que persones en el cens", puntualitza l'executiu en el document. La comarca on es va votar més -percentualment- va ser el Priorat, amb un 85,42% de participació, mentre que a la Vall d'Aran no es va arribar ni tan sols al 25%. Al Tarragonès no es va arribar al 30%, cosa que sí que va passar al Barcelonès i al Baix Llobregat.Amb la proclamació oficial dels resultats, el Parlament ja pot encetar el compte enrere per a la declaració de la independència, segons el que disposa la llei del referèndum . El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té intenció de comparèixer dimarts vinent a partir de les sis de la tarda per explicar els propers passos. De fet, Puigdemont ja afina la declaració de la independència

Resultats definitius del referèndum by naciodigital on Scribd