Biolord, agrupació de productors de poma ecològica del Pirineu i el Prepirineu passa de cooperativa agrària a rural, amb la qual cosa incorporarà socis d'altres sectors, més enllà de l'àmbit estrictament productiu. En concret, Biolord Coop es constitueix amb 25 persones sòcies (tant físiques com jurídiques) de les quals tretze són agràries, dues de serveis i deu col·laboradores. La nova entitat es presentarà aquest dissabte, 7 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda en un acte a Sant Llorenç de Morunys que comptarà amb la participació de Coop57.La nova llei del sector estableix que les antigues cooperatives mixtes (que incorporen activitats de diferents tipus de cooperatives) passen a anomenar-se integrals. I en el cas que aquestes desenvolupin activitats agràries i de serveis en el medi rural (tals com la promoció turística, la transformació de productes, etc.), s'anomenen rurals. D'aquesta manera, Biolord opta per una fórmula que va més enllà del vessant estrictament agrari, atès que incorpora socis d'altres sectors. I en aquesta estructura, els estatuts de Biolord Coop preveuen tres tipologies diferents de socis: persones sòcies agràries (pagesos), sòcies de serveis (per a aquells que puguin desenvolupar tot tipus d'activitats a l'entorn de Biolord sense ser-ne productors) i sòcies col·laboradores. En aquest darrer cas, es tracta d'entitats o persones interessades en els objectius de la cooperativa i que poden contribuir al seu assoliment.Cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucreAmb la transformació, Biolord passa a tenir la consideració de cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre. Aquest fet significa, entre d'altres, que els excedents de lliure disposició, un cop ateses les dotacions als fons obligatoris, no es distribueixen entre els socis, sinó que es destinen a les activitats pròpies de la cooperativa. El fet de ser sense ànim de lucre, a més a més, fa que els membres del consell rector no siguin remunerats per tenir aquesta condició. I, finalment, les aportacions dels socis al capital social no poden meritar un interès superior a l'interès legal del diner. Paral·lelament, aquesta denominació suposa que tenen la mateixa condició que la resta d'entitats sense ànim de lucre, també a efectes de concursos públics, de contractació amb ens públics, de beneficis fiscals o de qualsevol altra mesura.Els nous estatuts de Biolord Coop estableixen que té per objecte “la promoció de la pagesia de muntanya en tots els seus vessants, i el foment de la producció agrària ecològica situada a més de 700 metres d'alçada i respectuosa amb l'entorn natural i social”. De fet, Biolord ja des dels seus inicis té vocació d'impacte social als territoris on té presència. En aquest sentit, recentment ha llançat la campanya “Jo, de Muntanya”, de reivindicació dels valors de la pagesia de Muntanya. Properament se'n llançaran els primers vídeos promocionals.L'organització cooperativa ha comptat amb la dinamització i assessorament tècnic de l'Arada, SCCL i Xavier Gallofré, expert en economia social. Aquest dissabte hi ha un acte entorn de la nova estructura cooperativa i la necessitat de cooperar en l'àmbit de la pagesia de muntanya. Comptarà amb la participació de representants de Biolord, l'Arada i Coop57, cooperativa de finances ètiques i solidàries que col·labora amb el projecte.La definició i debat intern sobre el funcionament de la nova cooperativa rural s'ha estructurat en el marc de la iniciativa Biolordcoop. Es tracta d'un dels projectes anomenats “Singulars, que agrupa tres cooperatives de la Catalunya Central: a banda de Biolord, en formen part l’Arada (que es dedica a la promoció de territoris rurals entre d'altres) i Riuverd (cooperativa d’inserció en feines agràries). L'agrupació neix amb l’objectiu de consolidar el model cooperatiu dels productors de pomes i, al mateix temps, fer-lo créixer teixint xarxes amb d’altres sectors i agents del territori. La vocació és la de regenerar les economies de muntanya per mitjà del cultiu de la terra. Es tracta d’una de les línies d’Aracoop, programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’impuls de l’Economia Social i Cooperativa. Compta amb el suport del Ministeri de Treball i Seguretat Social.