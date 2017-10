Torna la Setmana del Bosc a Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Tot a punt per començar la III Setmana Bosc que comença aquest dimecres 4 d'octubre i s'allarga fins el proper 15 d'octubre a Sant Celoni i la Batllòria organitzada per l'Ajuntament de Sant Celoni, el Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, i l'Intitut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i l'ICTA. L'objectiu principal de la Setmana és divulgar i apropar el món forestal a la societat, tenint en compte la situació geogràfica de Sant Celoni, enmig de dos grans parcs, i aconseguir sensibilitzar sobre la importància del bosc i el món forestal.

El programa proposa una aproximació al món del bosc des de diverses perspectives, com fira del bosc, jornades tècniques, debats, literatura, passejades, activitats pels més menuts, una nova edició de la Marxa pel Montseny, concert i degustacions. El tret de sortida, aquest dimecres 4 d'octubre es farà amb la jornada tècnica "La gestió forestal conjunta al Montnegre", i durant els dies següents, hi haurà la presentació del llibre Poematges, conte per a menuts i una passejada familiar.



El plat fort serà dissabte 7, amb el concert inaugural de la III Setmana del Bosc amb espectacle de música i dansa "L'arbre de l'any", seguidament de l'entrega del premi Bosquerol de l'any. Durant els dies següents, es proposen diverses xerrades, com la de "Montbio: Projecte de biochar al Montnegre-Corredor" o "Presentació del projecte LIFE MixForChange", una visita a la caldera de biomassa de l'Escola Pallerola, descoberta i recol·lecció de plantes a la Batllòria, la 40ª edició de la Marxa pel Montseny, una passejada familiar pel Passeig del Pertegàs i l'espectacle de cloenda "El bosc canta", entre molts d'altres. Per altra banda, la Fira del Bosc serà dissabte, 14 i diumenge 15, on trobareu una mostra d'oficis del bosc des de la modernitat i mostrant les tecnologies més noves del sector, a més d'una oferta gastronòmica amb productes del bosc a l'abast de tothom, i un espai jove amb tallers i tirolines.

Enguany la III Setmana del Bosc ofereix novament un concurs a Instagram, on la foto que tingui més M'agrada podrà guanyar dues entrades per qualsevol espectacle de la programació de tardor del Teatre Ateneu; el concurs d'aparadors, on el comerços es vesteixen de bosc, i el Corretapes, amb degustació de tapes a bar i restaurants de la vila.

El bosc és el comú denominador de la nostra història i del nostre territori. Les entitats que fan possible la Setmana del bosc tenen la voluntat de posar-lo en valor i tornar-nos-hi a apropar una mica. Perquè recuperant el seu passat, farem estimulants descobriments; gaudint el seu present, farem créixer els nostres sentits; projectant-lo al futur, trobarem el nostre progrés.