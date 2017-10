Visita als efectes de les tempestes sobre els boscos de la Selva Negra, Alemanya, en el marc del projecte NET RISK WORK (Autor: Eduard Plana)



Prop d’una cinquantena d’experts europeus, provinents de 10 països, analitzaran i debatran al voltant de la planificació i la gestió de quatre riscos naturals: els incendis forestals, les tempestes, les inundacions i les allaus de neu.



El taller oferirà un espai de debat sobre el coneixement expert en aquests riscos, amb l’objectiu d’identificar els reptes de les estratègies de gestió i de reducció dels impactes negatius dels riscos.



L'agenda de la trobada inclou, a més de les conferències i les sessions de treball en grup, una visita a camp, on es veuran actuacions de gestió del risc dels grans incendis forestals sobre el paisatge i les zones urbanes i de la integració del risc d’inundacions en la planificació del territori i la protecció civil.



Aquesta trobada es durà a terme en el marc del projecte NET RISK WORK, cofinançat per la Comissió Europea, que promou la creació d’una xarxa d'intercanvi de coneixements sobre la planificació i la gestió de riscos, per a una millor comprensió de com aquests riscos interactuen en un context de canvi climàtic a tot Europa i què es pot aprendre de les experiències viscudes a les diferents regions.