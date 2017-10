Les ADF, en alerta. Foto: Arnau Urgell

El Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya va fer públic aquest dimecres un comunicat en defensa dels drets civils dels catalans i de les catalanes per a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

Per als forestals, els esdeveniments viscuts els darrers dies, en què s’han vist accions d’impediment de l’exercici de la democràcia, de la llibertat d’expressió i de reunió, en què s’han generat nombroses mostres de rebuig de les accions antidemocràtiques i privatives de la llibertat, així com de suport a les persones, entitats i institucions que treballen per a garantir aquests drets, de forma pacífica, cívica i exemplar, els emplaça a pronunciar-se clarament a favor de la celebració del referèndum del pròxim diumenge.Per tot això, les ADF volen:— Manifestar el seu rebuig davant d’aquestes vulneracions de drets.— Donear suport incondicional als alcaldes, que al costat del govern català fan tot el necessari perquè el proper dia 1 d’octubre es pugui votar. "Vosaltres sou nosaltres", diuen.— Defensar el dret legítim a votar, com a expressió més fonamental de la democràcia.— Donar suport als Mossos d’Esquadra "en aquests moments tan complicats per a ells, i fer-los saber que en el nostre col·lectiu hi trobarà un aliat", expressen.— Fer una crida a actuar de manera pacifica davant de qualsevol acte de violència i/o provocació.Les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya han estat històricament al costat del poble i tenen com a arrel de la seva tasca el compromís amb la societat. Són unes entitats voluntàries que han vetllat i vetllaran per tots els ciutadans, sense excepcions, transversalment, i "és justament en aquest sentit transversal on trobem un eix comú inapel·lable que es diu democràcia, que ara més que mai necessita de la nostra fermesa", conclou el comunicat.