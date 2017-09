A Santa Maria de Palautordera ja s'està construint un carril bici que enllaçarà l'estació amb el municipi Foto: Jordi Purtí

El Consell Comarcal del Vallès Oriental liderarà la gestió i execució del programa FEDER - Turisme sostenible al Baix Montseny amb la participació dels ajuntaments de Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Pere de Vilamajor. Aquesta operació ha estat seleccionada com beneficiària del cofinançament FEDER al marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.Amb el projecte Turisme sostenible al Baix Montseny el Consell Comarcal vol plantejar una oferta turística encaminada a donar una alternativa d'arribada i d'esbarjo al Parc Natural del Montseny, amb la finalitat de valoritzar turísticament els municipis del Baix Montseny i treure pressió de la circulació rodada que pateix el massís del Montseny.L'ens comarcal té entre els seus objectius prioritaris de treball el desenvolupament de diferents polítiques públiques amb l'objectiu de fomentar el turisme com a sector econòmic dinamitzador del territori.Així, amb el programa FEDER "Turisme sostenible al Baix Montseny", el Consell Comarcal i els tres ajuntaments participants, en base als recursos existents en el territori i a partir de la creació del producte turístic, volen potenciar la promoció turística del patrimoni natural del Parc Natural del Montseny i la seva xarxa de rutes de senderisme i cicloturisme. La finalitat és convertir la zona en un producte turístic competitiu i de referència del turisme actiu, de natura i cultural en l'àmbit del senderisme i el cicloturisme. Tanmateix es busca un esponjament dels fluxos dels visitants al Parc que actualment hi ha durant els caps de setmana i reduir l'alt ús de vehicles al Parc millorant l'estacionalitat.Aquesta és una operació per potenciar un turisme sostenible, l'arribada de visitants durant tot l'any al Parc i presentar una oferta de qualitat que –a la vegada- eviti l'excés de vehicles. Les actuacions concretes sobre les quals s'articula l'operació seran el centre de dinamització del turisme sostenible a l'Estació del Ferrocarril de Santa Maria de Palautordera i Carril Bici entre l'estació de Santa Maria de Palautordera i la ruta de la Tordera; la sala d'exposicions temporals/itinerants a l'edifici de la Rectoria Vella de Sant Pere de Vilamajor; i el Centre d’Informació Cultural i Paisatge Baix Montseny – BTT de Llinars del Vallès.Turisme sostenible al Baix Montseny té un pressupost aproximat de 2.920.936,54 euros és una operació beneficiària del cofinançament FEDER al marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i preveu, a més de les actuacions concretes esmentades, el desenvolupament de diferents accions de promoció i difusió.Els detalls de les accions i el marc de col·laboració sobre el qual s'articularà el treball cofinançat pel FEDER, serà presentat en el propers dies a l'acte de signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Pere de Vilamajor.