Dos exemplars de caragol maçana i una posta, al fons. Foto: ACN / J. Marsal.

El Govern destinarà 260.381,34 euros a finançar les actuacions de la segona anualitat del projecte ambiental de lluita contra el caragol maçana i la millora de la biodiversitat del delta de l'Ebre que executa el grup ad hoc.Amb estos recursos aportats directament pel Departament d'Agricultura, l'execució de les mesures per frenar la plaga haurà ascendit als 1.049.848,11 euros en el període de la segona anualitat comprès entre el 16 d'octubre de 2016 i el 15 d'octubre d'este 2017.Esta xifra total inclou el cofinançament europeu, a en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, d'un 43% de l'import de la subvenció sol·licitada pel grup ad hoc -456.809,39 euros- així com també l'encàrrec de gestió a l'empresa pública Forestal Catalana –que forma part del grup ad hoc-, per a l'execució de diverses actuacions dins d'este projecte per un import de 593.038,72 euros, també cofinançats.