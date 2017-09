(ARXIU) Vehicle elèctric aparcat a la plaça de les Moreres. AUTORIA Foto: FAC

(ARXIU) Participants a la caminada i pedalada de l’any passat AUTORIA: Aj. de Solsona Foto: Aj Solsona

Per primera vegada, Solsona duu a terme una acció per promocionar el vehicle elèctric. Serà entre els dies 2 i 7 d’octubre en el marc de la commemoració a la comarca de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. De dilluns a divendres s’oferiran cursos gratuïts de conducció eficient d’aquest tipus de vehicles i dissabte es muntarà un circuit tancat a l’aparcament de les Moreres per a tothom que estigui interessat a provar-los. Ho organitzen les àrees de Medi Ambient de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal amb la col·laboració de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC), la Cambra de Comerç de Lleida i Empresaris per al Solsonès.Els cursos tenen una durada de tres hores i s’impartiran diàriament de dilluns a divendres, els matins de deu a una, i les tardes de sis a nou del vespre, amb una primera part teòrica a la Cambra de Comerç i una part pràctica per la xarxa viària solsonina. A cada sessió hi poden participar fins a tres alumnes. Les inscripcions es cursen presencialment a les dependències dels serveis tècnics municipals, o bé trucant al telèfon 973480050 (ext. 113).Aquesta activitat es complementarà el dissabte 7 amb un circuit tancat a la plaça de les Moreres durant tot el matí, de deu a dues. Qui vulgui provar un cotxe elèctric podrà fer-ho amb aquells que posaran a disposició tallers i concessionaris de la ciutat.Amb aquesta iniciativa,afirma el regidor de Medi Ambient, Antoni Carralero. El regidor avança queD’altra banda, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura es clourà el diumenge 8 amb una caminada i pedalada populars de Solsona fins al castell de Lladurs. El punt de trobada serà la plaça del Camp a partir de les vuit del matí. La setmana vinent se’n concretaran els detalls.Solsona és un dels 278 municipis catalans que s’han adherit aquest any a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Si bé a la majoria de llocs es va celebrar del 16 al 22 de setembre, al Solsonès s’ha endarrerit per tal que els actes no se solapessin amb les agendes de diversos municipis de la comarca.