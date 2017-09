Horta de Capolat.

Biolordcoop, cooperativa que agrupa productors de pomes de les comarques pirinenques, així com elaboradors i serveis culturals i turístics que s'hi relacionen, ha impulsat una campanya per reivindicar la incidència econòmica i social de la petita pagesia al territori. Amb el lema “Jo, de muntanya”, la campanya es presentarà el proper dissabte a Berga, en el marc de la Fira de Santa Tecla. L'acte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'acció es coordina conjuntament amb les cooperatives l'Arada, de desenvolupament local, i Riuverd, d'inserció en l'àmbit agrari.Més enllà dels aspectes intrínsecs de la pràctica de l'agricultura ecològica, doncs, Biolord és una aposta per tornar a fer viable el treball de la terra a les zones de muntanya. Per tot plegat han impulsat un manifest en què remarquen que Biolord “neix com a resposta a la regressió que en les darreres dècades les economies de muntanya han patit per causes macroeconòmiques”. I els seus productors ho volen fer “utilitzant com a recurs fonamental el nostre bé més preuat: la terra i tot el que allò significa”. Biolordcoop creu que la pagesia no només és treball sinó que també una forma de viure, i reivindiquen una muntanya que defugi models especulatius de la terra, per recuperar-ne un ús “més digne”, d'agricultura sostenible. També fa èmfasi en la necessitat de tenir una muntanya diversa, “que intercooperi i estigui al servei del petit comerç, la restauració de qualitat i digna, el turisme cultural i pedagògic i que no promogui el territori com a simple parc temàtic”.El text també fa referència a la voluntat de promoure una agricultura “no sotmesa a les grans forces del mercat, sinó autònoma i lliure perquè està enxarxada i compromesa”. Així mateix, aposten per un producte agrari “que vinculi el consum responsable amb l'acció local i l'aposta per una muntanya pagesa i reconeguda”. Finalment, els promotors del manifest remarquen la necessitat del treball enxarxat i cooperatiu i divulgar el territori ensenyant a llegir els paisatges bucòlics entre línies. Hi ha el desig “que la seva visita serveixi perquè ens tornin a reconèixer i poder reconstruir nous contractes entre les societats urbana i rural”.La campanya busca teixir complicitats amb comerços on es prioritzi el producte local i totes aquelles entitats que treballin en aquest àmbit o bé s'hi sentin plenament identificades. D'aquesta manera, es podrà signar el manifest enviant un correu a [email protected] o bé a través del web pomademuntanyabiolord.com. També s'hi poden adherir persones a títol individual. Els comerços adherits disposaran d'un distintiu que pretén reivindicar la pertinença a pobles de muntanya.Paral·lelament, la campanya llançarà un seguit de càpsules audiovisuals on diferents pageses i pagesos del territori, així com gent que hi treballa des de diferents àmbits, expliquen les pròpies experiències i donen el seu punt de vista sobre la pagesia de muntanya.Biolordcoop és un projecte que agrupa tres cooperatives de la Catalunya Central: a banda de Biolord, en formen part l’Arada (que es dedica a la promoció de territoris rurals entre d'altres) i Riuverd (cooperativa d’inserció en feines agràries). L'agrupació neix amb l’objectiu de consolidar el model cooperatiu dels productors de pomes i, al mateix temps, fer-lo créixer teixint xarxes amb d’altres sectors i agents del territori. La vocació és la de regenerar les economies de muntanya per mitjà del cultiu de la terra. Es tracta d’una de les línies d’Aracoop, programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’impuls de l’Economia Social i Cooperativa. Compta amb el suport del Ministeri de Treball i Seguretat Social.