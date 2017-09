Política Redacció | Actualitzat el 22/09/2017 a les 13:27h

Unió de Pagesos organitza tractorades en defensa de la democràcia i la llibertat

A les comarques de Lleida i a Osona aquest dissabte 23 de setembre | Divendres 29 ho farà a la resta de Catalunya

Unió de Pagesos organitza aquest dissabte 23 de setembre marxes de la pagesia amb tractors a les comarques de Lleida i a Osona, i el divendres 29, a la resta de territoris de Catalunya, a favor de la democràcia i de la llibertat, arran de les detencions dels càrrecs polítics, la intervenció de facto de la Generalitat i la violació dels drets civils.



Comarques de Lleida



El sindicat convoca demà al matí a la pagesia a les concentracions a diferents poblacions de les comarques de la plana de Lleida per sortir en direcció a la capital i confluir a les 12 hores davant de la Subdelegació del Govern de l’Estat (plaça de la Pau, 1).



9 h. Camp de futbol de Tàrrega (Urgell).

10 h. Camp de Futbol de Mollerussa (Pla d’Urgell).

10 h. Restaurant Torrent de Juneda (Garrigues).

10 h. Pàrquing Bonpreu d’Alcarràs (Segrià).

10 h. Pàrquing Carrefour de Balaguer (Noguera).

10 h. 24 Hores de Torrefarrera (Segrià).

11 h. Trobada i reagrupament de les diferents columnes de tractors davant del Cementiri de Lleida per desplaçar-se fins la Subdelegació del Govern de l’Estat.



Osona i Lluçanès



10.30 h. Concentració de tractors d’Osona i el Lluçanès davant de l’edifici El Sucre, on els representants del sindicat llegiran el "Manifest per la democràcia i la llibertat", faran un recorregut amb els tractors pel municipi de Vic i tornaran al punt de sortida.



D’altra banda, les tractorades convocades el divendres 29 de setembre sortiran de diferents ciutats i poblacions de tot Catalunya i confluiran a les seus d’organismes estatals com les subdelegacions del Govern espanyol a Girona, Tarragona i Barcelona, entre altres.