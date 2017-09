El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació , a través de la Reserva Nacional de Caça de Boumort , activa el servei d'informació i ordenació de l'ús públic a la reserva de Boumort. Ho fa, com en els darrers anys, en motiu de la temporada de brama del cérvol. El servei s'estén des de mitjans de setembre a la segona quinzena d'octubre durant el dies festius, els caps de setmana i les vigílies.La Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort, situada entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, és un dels millors indrets de Catalunya per gaudir de la fauna salvatge, amb cérvols, isards, cabirols, senglars i grans rapinyaires.L'objectiu d'aquest servei és canalitzar les visites cap a zones on hi ha més possibilitats d'observar fàcilment la brama del cérvol en llocs de fàcil accés, on hi ha desplegats informadors amb material òptic que ajuden els visitants a gaudir de la brama. A més, així s'evita que els visitants hagin de fer moviments erràtics a la recerca dels animals, la qual cosa pot generar molèsties innecessàries als cérvols i la resta d'espècies.Com a novetat d'enguany, el servei s'amplia també a territori del Parc Natural de l'Alt Pirineu, on s'ubicaran tres punts d'informació: a Alós d'Isil, en l’entorn immediat de la Mare de Déu de les Ares i en l’entrada de Gavàs a la Vall d'Unarre. Pel que fa a la reserva de Boumort, al municipi de Baix Pallars, els punts d'informació seran al refugi de Cuberes i prop del refugi lliure de Boumort.Cada punt d’informació és atès per un informador que coneix bé la reserva i compta amb senyalització, estand, material informatiu sobre la RNC de Boumort i material òptic per a l’observació de la fauna.