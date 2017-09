L’Escoltisme Català contribueix a l’educació d’infants i joves, des de l’educació en valors, perquè esdevinguin ciutadans lliures, crítics i compromesos; perquè esdevinguin motor de canvi en la construcció d’un país i un món millor; perquè esdevinguin agents de transformació social. Ara més que mai, volen ser un espai de debat i de diàleg per reflexionar sobre la situació que viu el nostre país, sobre la democràcia i sobre la llibertat d’expressió.És un moviment democràtic i l’educació per la pau és un dels seus principis. Per això mostren el seu compromís amb els drets i llibertats del nostre país, i amb el dret a decidir del poble català sobre el seu futur polític. Un compromís que els fa estar al costat de les institucions i des del qual, per tal que pugui definir de forma lliure el seu futur.En les últimes hores i les darreres setmanes, i en resposta a la convocatòria del referèndum, s’han succeït un conjunt d’actuacions preocupants per part de les institucions de l’Estat espanyol que atempten contra els drets civils i democràtics de tota la població. La persecució duta a terme per la Guàrdia Civil per requisar urnes i paperetes, el segrest de publicacions i mitjans de comunicació, les detencions i amenaces a càrrecs públics –i també a persones sense responsabilitats polítiques–, són, per a l'Escoltisme Català, exemples d’accions que ens semblen una resposta desmesurada. Són en si mateix un atac a la democràcia i vulneren els drets fonamentals, la llibertat d’expressió i la voluntat del poble de Catalunya.L’Escoltisme i Guiatge Català vol denunciar aquests fets que atempten contra els pilars més bàsics de la nostra democràcia. Alhora, volen mostrar la seva solidaritat amb totes les persones, entitats i institucions que estan sent perseguides per impulsar el referèndum.Per tot això, l’Escoltisme Català, cridant al conjunt de la ciutadania a participar-hi de forma activa i crítica.