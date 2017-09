Imatge d'arxiu de la presa de Siurana Foto: ACA

Disputa oberta per l'aigua del riu Siurana. Des del Priorat es denuncia que s'està fent un "ús fraudulent" en l'acord per la concessió d'aigua del Siurana. Veïns d'aquesta comarca, aplegats sota la plataforma Siurana Viu, asseguren que l'aigua del pantà de Siurana desviada a la riera de Riudecanyes es destina majoritàriament a usos industrials i d'oci -no previstos en la concessió inicial-, en comptes d'usar-se amb fins agrícoles o per a l'ús de boca. Precisament aquest estiu alguns pobles del Priorat es queixaven de problemes de sequera per culpa d'aquest transvasament d'aigua de la conca del Siurana cap al territori del Baix Camp i el Tarragonès. La plataforma, amb el suport de la CUP, demanen que es revisi aquest antic acord de gestió entre conques, que es remunta a la dècada dels anys cinquanta.A través de diverses mocions presentades als consells comarcals -al Priorat, aprovada per unanimitat aquest juliol i aquest dimarts al del Baix Camp- i pròximament a la Diputació de Tarragona, la CUP dóna suport a aquesta reivindicació per garantir el cabal ecològic del riu Siurana.Així, es proposa crear una taula de debat per revisar aquesta concessió, que era "per a tota la vida". "Des del Priorat no es discuteix tant que aquesta aigua no pugui ser utilitzada per aquella gent que ho necessiti, però no per a usos no permesos", ha reiterat el diputat cupaire Sergi Saladié.Saladié ha exposat que l'aposta de la CUP, dins de la Nova Cultura de l'Aigua en el marc del procés constituent que es vol iniciar a partir de l'1 d'octubre, depèn de fomentar que "les conques siguin autònomes i s'autoabasteixin de la seva aigua i evitar els transvasaments entre conques".