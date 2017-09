Contaminacions Redacció | Actualitzat el 19/09/2017 a les 18:23h

Palau engega la segona fase de la campanya de foment del reciclatge orgànic

Dues educadores ambientals tornaran a informar els veïns de la necessitat de reciclar correctament aquesta matèria

Aquest dilluns a Santa Maria de Palautordera s'ha posat en marxa la segona fase de la campanya de foment de l'orgànica que es va començar la tardor passada. Dues educadores ambientals visitaran les llars a les que no se'ls va poder lliurar el kit selectiu de matèria orgànica en la primera fase de la campanya mediambiental.



La finalitat és fomentar la recollida selectiva dels residus orgànics i els beneficis ambientals que comporta separar-los correctament, segons que s'informa des de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. La feina que portaran a terme les dues educadores ambientals serà informar sobre el reciclatge dels residus orgànics al municipi. El kit de l'orgànica que es lliurarà està format per un cubell airejat, bosses compostables i un fulletó informatiu que des de l'Àrea de Medi Ambient esperen que servixi d'ajuda per separar correctament els residus orgànics que es generen a les llars de Palau.



En aquest sentit, s'informa que el 44% dels residus que es generen a casa són d'origen orgànic. Tot i això, a Santa Maria de Palautordera, només se'n recullen selectivament la tercera part de la que es genera. Per això, des de l'Ajuntament es recorda que l'orgànica que esa llença al contenidor de la fracció resta es transporta fins a la incineradora de Mataró, amb el cost ambiental i econòmic que això suposa.



En canvi, l'orgànica que es separa correctament a casa i es diposita al contenidor marró es transporta fins a la planta de tractament biològic de Granollers. Aquí, els residus orgànics es reciclen a través d'un procés biològic pel qual se sotmeten a un tractament de digestió i maduració, gràcies a les quals s'obté compost de primera qualitat que es pot utilitzar com a adob. Alhora, durant aquest procés es genera biogàs per l'acció dels microorganismes de la matèria orgànica el qual s'aprofita per obtenir electricitat.