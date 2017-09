El vicepresident de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i l’alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, van inaugurar el dissabte, la primera fira Mediambiental del Montseny, Ecovita . També hi van assistir l’alcalde de Massanes, Joan Pou, l’alcalde de Cardedeu, Enric Olivé i el regidor de Medi Ambient del municipi, Patrici Cros.Ecovita, és la primera edició de la fira mediambiental del Montseny, i s’ha celebrat el cap de setmana 16 i 17 de setembre. Té com a objectiu principal involucrar les poblacions d’aquesta àrea geogràfica a Riells i Viabrea. Els visitants han pogut interactuar amb els productors de proximitat i conèixer l’àmplia oferta de productes de Km 0 del Montseny i rodalies.Aquesta edició d’Ecovita té la voluntat de celebrar-se anualment i, enguany, ha posat el focus en les energies netes. Tot, amb el segell de qualitat del Montseny. La fira ecològica de Riells i Viabrea, és un esdeveniment d’atracció òptim per a l’activació econòmica que ha comptat amb diverses activitats: degustacions i presentació de productes de proximitat, representacions del procés de les energies netes, empreses energètiques, cotxes elèctrics, conferències i tallers, curses i teatre. El que pretén és fer difusió del sector mediambiental i posar-lo a l’abast del màxim nombre de persones.Miquel Noguer, vicepresident de la Diputació de Girona, ha destacat que "des de la institució, posem un èmfasi especial a donar suport a les fires que se celebren a la nostra demarcació, perquè sabem que dinamitzen socialment, culturalment i econòmicament el territori. Aquest suport pren una especial importància quan es tracta de fires que, com Ecovita, incideixen en un sector tan important per al medi ambient i per a la nostra economia".