El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha lliurat avui als alcaldes d’Arnes, Xavier Pallarès; d’Alfara de Carles, Josep Mas; d’Horta de Sant Joan, Joaquim Ferràs; de La Sénia, Joan Moisés; de Paüls, Enric Adell; de Prat de Comte, Joan Josep Malràs; de Roquetes, Francesc Artur Gas; i de Tortosa, Ferran Bel, els diplomes que acrediten aquests municipis com a Destinació de Natura i Muntanya en Família. En l’acte l’han acompanyat el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles, i el director general de Turisme, Octavi Bono.El conseller Vila també ha lliurat les plaques acreditatives als 46 establiments dels municipis adherits a aquest segell: 20 allotjaments turístics, 11 restaurants, 6 empreses d’oci i lleure, 2 equipaments culturals, 4 centres d’interpretació, 2 punts d’informació i una oficina de turisme. Aquest alt nombre d’adhesions demostra l’alt grau d’implicació del sector turístic de la zona, públic i privat, en aquest projecte.Els municipis certificats es troben dins del massís del Port, un espai d’alt interès natural declarat Reserva de la Biosfera Ebre Biosfera per part de la UNESCO al 2013. S’hi poden trobar 200 espècies de vertebrats, 1.370 espècies de flora, dues zones d’interès geològic o 17 arbres monumentals. Una part d’aquest massís és a més el Parc Natural dels Ports, que inclou 861 hectàrees de reserves naturals i 205 hectàrees de refugi de fauna salvatge.Però l’alt valor ecològic de la zona no ha estat l’única raó per la qual aquests municipis han estat declarats Destinació de Natura i Muntanya en Família. La destinació disposa d’una àmplia oferta de turisme actiu: senderisme, barranquisme, espeleologia, vies ferrades, passejos en bicicleta per la Via Verda de la Val de Zafán o descensos en caiac i visites en llagut pel riu Ebre, eix vertebrador del territori. Cal destacar també els centres històrics medievals d’alguns d’aquests municipis o l’arquitectura renaixentista de Tortosa.L’oferta gastronòmica de la zona, un altre dels seus valors turístics, és coneguda per l’ús dels productes de proximitat, com l’oli fet amb les varietats excepcionals d’olives morruda, farga i sevillenca, o els vins de la Denominació d’Origen Terres de l’Ebre.Natura i muntanya en família i Platja en família són segells d’especialització que atorga l’Agència Catalana de Turisme (ACT) a un municipi o conjunt de municipis, tot garantint que ofereixen uns determinats serveis i equipaments adaptats a les necessitats de les famílies amb nens. Es tracta a més d’un projecte de col·laboració publicoprivada, ja que els serveis poden ser oferts tant per instal·lacions i equipaments públics com per les empreses turístiques privades de la destinació.Les destinacions certificades amb aquests segells destaquen per la seva qualitat i pel seu posicionament enfront el client familiar. Les destinacions que vulguin ser certificades amb aquests segells han d’acomplir una sèrie de requisits, tant a nivell de destinació com a nivell d’establiments i serveis turístics. En el cas de les destinacions d’interior, han de comptar amb com a mínim un recurs natural. A més, una part dels seus establiments han de comptar amb mesures específiques per a infants i la destinació ha de comptar amb una oferta lúdica adreçada a infants de diferents edats.Amb aquesta nova incorporació, a Catalunya hi ha sis destinacions amb el segell Natura i muntanya en família: Berga, La Vall d’en Bas-Les Preses, La Vall de Boí, i Les Valls d’Àneu, als Pirineus; Muntanyes de Prades, a la Costa Daurada; i Els Ports, a Terres de l’Ebre. I 19 destinacions certificades amb el segell Platja en família: Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, i Torroella de Montgrí-L’Estartit a la Costa Brava; Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna, i Vilanova i la Geltrú, a Costa Barcelona; i Calafell, Cambrils, el Vendrell, Salou, i Vila-Seca/La Pineda Platja, a la Costa Daurada.A més, tres destinacions més es troben actualment en procés de certificació: Alp-la Molina-Masella, La Vall de Camprodon, i Sort-Rialp-Port Ainé.Aquestes certificacions suposen 668 empreses adherides al segell Turisme Familiar arreu de Catalunya, entre establiments d’allotjament turístic, restaurants, empreses d’activitats, oficines de turisme i equipaments singulars.El turisme familiar és un dels projectes estratègics en la promoció turística de Catalunya, ja que una gran part dels nostres visitants pertanyen a aquest segment. Per aquesta raó, l’Agència Catalana de Turisme ha esmerçat nombrosos esforços en promocionar l’oferta turística catalana adreçada al públic familiar. Així l’any 2014 fou declarat l’Any de Turisme Familiar, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com una destinació ideal per les vacances en família, tant a nivell nacional com internacional.