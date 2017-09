Mossèn Dalmau, amb 91 anys i en cadira de rodes, assistí a la fila zero de la manifestació. Foto: AV.

Segons un comunicat fet públic per Alternativa Verda, durant la Diada d'enguany la personalitat històrica independentista més rellevant de la Fila Zero de la manifestació va ser mossèn Josep Dalmau i Olivé (Sant Llorenç Savall, 20 d'octubre de 1926), tot i el seu delicat estat de salut. Saludat afectuosament pel president Puigdemont no va ser esmentat, però, per cap dels presentadors de l'acte de la plaça de Catalunya, con tampoc per cap mitjà de comunicació sobiranista, tot i ser filmat per TV3.Mossèn Dalmau és un dels activistes de l'econacionalisme català i ha impulsat el santuari ecològic del castell de Gallifa. Va participar a la Caputxinada de 1966 i a la tancada d'intel·lectuals a Montserrat el 1969. El 1965 va ser jutjat per Tribunal de Orden Público (TOP).Junt amb Lluís Maria Xirinacs, Jordi Llimona, i altres patriotes, ha esdevingut un impulsor del pacifisme i de la desobediència civil. "El procés sobiranista no pot oblidar la tasca dels que en époques més difícils varen lluitar per una Catalunya lliure i ecològica", conclou el comunicat.