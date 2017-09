Dionís Guiteras evidencia els efectes de l'incendi d'Artés i Avinyó Foto: Mar Martí

Aquest estiu s'han comptabilitzat un total de 221 incendis a la demarcació de Barcelona, 187 dels quals s'han produït dins de l'horari del Pla d'Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals que impulsa la Diputació de Barcelona. En total, la superfície afectada ha estat de 768 hectàrees, molt per sobre de la mitjana dels darrers anys (463 hectàrees). Entre les 11 comarques de la demarcació, la més afectada ha estat el Bages , ja que concentra el 72% de la superfície cremada. Tot i aquestes xifres, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Dinoís Guiteras, ha destacat que aquesta "no ha estat una campanya tan catastròfica com altres, ja que no hem tingut grans incendis forestals". Amb tot, ha dit que "tota hectàrea cremada és un fracàs". En global, el PVI ha vigilat un total de 475.502 hectàrees i hi ha participat 269 ajuntaments, 118 ADF i 9 federacions d'ADF.La superfície total afectada pels incendis d'aquest estiu a les onze comarques de la demarcació de Barcelona ha estat de 768 hectàrees, per sobre de la mitjana dels darrers anys (2009-2016) que és de 463 hectàrees. Es tracta del tercer valor més alt de al sèrie, només superat per les 1.429 hectàrees afectades de l'any 2012 i les 1.350 de l'any 2015. Tot i aquestes dades, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, ha expressat aquest dimarts des de la zona afectada pel foc d'Avinyó (Bages) que la campanya "no ha estat tan catastròfica com d'altres" i ha celebrat que no hi hagi hagut cap gran foc forestal. En aquest sentit, Guiteras ha agraït que les tasques de gestió i prevenció, així com també les d'extinció han permès que els focs hagin estat de dimensions més reduïdes.Del total d'incendis que hi ha hagut aquest estiu (221), només 8 han superat les deu hectàrees –representen el 83% de la superfície global cremada-, 29 focs han afectat entre 1 i 10 hectàrees, mentre que la resta han afectat una superfície inferior a una hectàrea. Els incendis més importants de l'estiu han estat els d'Artés (363,1 ha), Manresa (104,9 ha) i Avinyó (72,8 ha), tots ells al Bages. La superfície cremada per aquests tres focs representa el 70,4% de la superfície total afectada.En la campanya d'estiu hi ha hagut 113 incendis forestals registrats, el valor més alt dels últims anys, seguit dels 114 incendis del 2013. Els 42 incendis agrícoles també estan per sobre de la mitjana des del 2009, només superats pels 53 incendis d'aquell mateix any. Els 12 incendis en urbanitzacions estan per sota la mitjana, molt lluny de les 39 i 31 incendis produïts els anys 2012 i 2013 respectivament. Del total d'incendis, 9 han estat dins dels espais naturals protegits (5 a la Serralada de Marina, 3 al Montnegre i el Corredor i 1 a la Serralada Litoral). D'aquests, destaca l'incendi de Badalona a Can Ruti amb 6,5 ha afectades.En global, el Pla d'Informació i Vigilància (PVI) contra incendis forestals que impulsa cada estiu la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb ajuntaments i ADF, ha abastat una superfície de 475.52 hectàrees. Hi ha participat 90 unitats mòbils i s'han instal·lat 24 punts de vigilància fixa. Entre informadors, guaites, operadors i auxiliars de zona, la Diputació de Barcelona ha contractat 259 persones que han treballat per a la prevenció d'incendis forestals. Segons ha recordat Guiteras, el PVI té com a primer objectiu reduir el nombre d'incendis i, per això, s'intenta sensibilitzar a la població informant-los del risc d'incendi forestal i de la normativa vigent. En global, aquest estiu s'han informat 58.655 persones.D'altra banda, segons les dades de balanç del PVI, s'han detectat i comunicat per a la seva retirada un total de 630 abocaments inflamables i s'ha avisat a les empreses responsables de 166 incidències en les línies elèctriques per a la seva resolució. En 138 ocasions les unitats han dissuadit de conductes imprudents que podrien haver estat causa d'un incendi forestal.Segons ha exposat Guiteras, un dels objectius de la diputació de Barcelona pels propers anys és "donar eines als propietaris perquè el bosc sigui viable econòmicament a través de la seva gestió". El vicepresident primer de la Diputació de Barcelona ha dit que "és important" donar recursos i ajudar econòmicament als propietaris, però considera que per més recursos que doni l'administració "no fem tota la tasca que caldria" i, per això, veu essencial que les administracions s'impliquin en el futur dels boscos perquè "malgrat que molts són de propietat privada, el seu gaudi és públic".També ho creu el Just Serra, president de l'associació de propietaris forestals de la Gavarresa-Moianès, que enguany han estat molt afectats pels incendis del Bages. Serra ha dit que l'associació que ell president va néixer precisament per "anticipar-nos al foc i gestionar el bosc perquè sigui més resilient amb els incendis". De fet, aquest propietari ha assegurat que segurament els incendis del Bages d'aquest estiu "haguessin sigut molt pitjors si els boscos no haguessin estat gestionats". Amb tot, Serra ha posat sobre la taula que els propietaris fan la feina per "amor a l'art" perquè la feina al bosc "no és rendible econòmicament".Serra ha lamentat que "cada any s'acumula més fusta als boscos", una situació que provoca que hi hagi molt combustible de cara a un incendi forestal. Per això, el president de l'associació creu que "això només se solucionarà si reduïm el combustible del bosc i convertim el paisatge en un mosaic".Alguns dels incendis que aquest estiu han tingut lloc a la comarca del Bages han estat provocats. De fet, els Mossos van detenir fa pocs dies un home com a presumpte autor de dos focs que van haver-hi al municipi d'Artés al mes d'agost. La policia, però, no descarta que hi hagi hagut altres focs provocats . Preguntat per aquest fet, Guiteras ha dit que les causes s'estan investigant, però ha apuntat que "tants incendis en una zona tan petita i sense haver-hi tempestes ni llamps sembla que l'activitat humana o la presència humana hi és".