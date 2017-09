Font: ACA.

Catalunya ha reutilitzat durant el 2016 un total de 30,5 hm3d’aigua regenerada, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest cabal suposa un increment de prop del 4% respecte el 2015 i s’ha obtingut sotmetent l’aigua sanejada a les depuradores públiques catalanes a un tractament de regeneració terciari perquè assoleixi els nivells requerits per al seu ús posterior, d’acord amb el Reial Decret 1620/2007.L’aigua regenerada, que és el recurs que s’obté a partir d’aplicar un tractament més avançat –terciari- a l’aigua ja depurada, s’ha destinat al reg agrícola, de zones urbanes i camps de golf; neteja de carrers; recàrrega d’aqüífers; generació de cabals de manteniment i usos industrials; entre d’altres. D’aquesta manera s’evita extreure del medi els 30,5 hm3 dels consums que es satisfan amb l’aigua regenerada, amb el consegüent benefici mediambiental.Dels 30,5 hm3 emprats, 19,1 (el 62%) s’han destinat a usos ambientals; 5,2 (17%) a usos recreatius; 2 (6%) per a usos agrícoles; 3,9 (13%) per a usos industrials; i 0,3 (2%) per a usos municipals.Cal tenir en compte que s’ha incrementat, respecte dels anys anteriors, els volums reutilitzats per usos agrícoles, recreatius, municipals i ambientals.L’increment més destacat durant el 2016 s’ha tornat a obtenir en els usos industrials, augmentant la producció d’aigua regenerada del terciari de la depuradora de Vila-seca i Salou (Tarragonès), que ha passat d’1,37 hm3 el 2013, 2,4 hm3 el 2014 i 3,5 hm3 l’any 2015 a una producció propera als 4 hm3 l’any passat.Aquesta quantitat d’aigua regenerada prové del terciari de la depuradora de Vila-seca/Salou. A l’aigua depurada, procedent de les depuradores de Tarragona, Vila-seca i Salou, se li aplica un tractament de regeneració i, posteriorment, un altre tractament de doble osmosi per tal d’adequar la seva qualitat a les necessitats de les empreses del polígon petroquímic de Tarragona.El màxim volum d’aigua regenerada es va assolir en els anys 2007 i 2008, coincidint amb la greu sequera que va afectar a tot el país i que va comportar un alt volum d’aigua regenerada per a usos ambientals. En els anys següents, que en general han estat més humits, no ha estat necessària una producció més elevada d’aigua regenerada en aquest darrer àmbit i l’increment ha estat en els usos industrials, afavorint l’alliberament de recursos que es podran destinar a l’abastament domèstic.