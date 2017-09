Primer pla d'una espiga d'arròs afectada pel fong pericularia amb la part baixa negra. Foto: ACN / A. Ferràs

El Departament d'Agricultura quantificarà al final de la collita de l'arròs quines han estat les pèrdues de producció provocades. Tot i que el sindicat agrari Unió de Pagesos va reclamar a principis d'este mes d'agost una valoració "ràpida i acurada" dels danys abans de la collita, el Departament la farà al final de al campanya i per municipis, com va reclamar UP. L'informe d'Agricultura es farà arribar al Ministeri d'Hisenda per sol·licitar una reducció dels mòduls de l'IRPF per als agricultors afectats. Les pèrdues poden arribar en alguns casos fins al 90% de la collita i, fins i tot varietats com la JSendra que semblava que havien evitat el fong, s'han vist finalment perjudicades.Com ha explicat el cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Jordi Giné, la prohibició europea per usar un fitosanitari específic, el triciclazol, que combatia amb bons resultats la pericularia, ha estat un problema afegit a les condicions meteorològiques d'humitat i altes temperatures que han disparat el fong en els arrossars deltaics. Les pèrdues seran "importants", com ha reconegut Giné, tot i que es van fer els avisos pertinents als agricultors per aplicar els dos productes actualment autoritzats que poden combatre la pericularia, però que no són tan efectius com el triziclazol, i malgrat els tractaments aeris que també es van dur a terme pel Departament.Agricultura intervindrà perquè les cases comercials intentin registrar un nou producte fitosanitari amb una efectivitat similar al triziclazol retirat per Europa però el cap de Sanitat Vegetal ha admès que els nous registres tenen un cost elevat i requereixen nous estudis amb garanties de seguretat a llarg termini que ho fan complicat. Des del Departament han avançat que la propera campanya s'intensificaran els controls i s'ensenyarà millor al pagès quin ha de ser el moment precís i les dosis d'aplicació dels fitosanitaris autoritzats contra aquest fong. Giné ha explicat que cal que els arrossaires assimilen bé els productes i les malalties perquè no es confonguen entre elles i que els tractament siguen el més efectius possibles.En este final de campanya i una vegada es coneguen els rendiments dels cultius d'arròs al Delta, també es podrà valorar quin ha estat l'efecte del caragol maçana en la caiguda de la producció. De moment, durant la sega que està a punt de començar totes les màquines agrícoles que treballen als arrossars de l'hemidelta esquerre hauran de passar pels punt de neteja habilitats. "És una mesura obligatòria que imposa també la Unió Europea. Hem d'evitar que el caragol es propague i sobretot que no vaja ni a l'hemidelta dret ni a altres llocs de l'estat espanyol i Europa", ha apuntat Giné. També està obligada a passar pel punt de neteja ubicat a Amposta, tota la maquinària que treballe en les parcel·les infestades per la plaga a l'hemidelta dret.