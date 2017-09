Un operari a l'interior de la planta que s'ha construït a les instal·lacions mineres de Súria Foto: Estefania Escolà.

La Comissió Europea ha reclamat a l'Estat recuperar 5,8 milions d'euros en "ajuts il·legals" a Iberpotash. Segons Brussel·les, es van situar a un nivell "injustificablement baix" els costos per reduir l'impacte mediambiental negatiu de les mines de Súria i Balsareny/Sallent i es van finançar públicament amb 7,9 milions d'euros el total dels treballs de reparació mediambiental a Vilafruns.La CE avisa que les empreses mineres han de cobrir pel cap baix un 50% els costos d'aquest tipus de treballs, i per això conclou que "Iberpotash no va haver d'assumir les despeses de la protecció mediambiental que altres competidores del sector miner assumeixen a la UE" i, per tant, "va gaudir d'un avantatge competitiu excessiu".El comunicat de la Comissió Europea recorda que la justícia ja va establir que els costos de restauració de les mines de Súria i Balsareny/Sallent s'havien establert a un nivell massa baix i que la Generalitat va calcular-los "a un nivell significativament major".Pel que fa a l'ajut per Vilafruns, la CE diu que "les autoritats regionals van finançar la despesa total de reduir l'impacte mediambiental negatiu" l'any 2008 i 2009. "Les normes de la UE permeten ajuts estatals per cobrir part de la inversió dels costos de millorar les condicions mediambientals més enllà dels nivells obligatoris, però tot i així requereixen a Iberpotash assumir-ne el 50%", diu la CE.Per això, Brussel·les diu que l'empresa minera ha de pagar unes garanties que "reflecteixin els costos de reparació reals" de les mines fins el 2016, i retornar els diners "excessius" que va cobrar de l'administració de la Generalitat.