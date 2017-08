Imatge d’arxiu de l’estany de Montcortès. Foto: ACN

Segons nous informes analítics corresponents al període 2015-2017 que ha tret a la llum la CUP Pallars , el poble de Montcortès està consumint aigua contaminada com a mínim des del 2015. Aquests documents s’han fet públics dos dies després que la formació cupaire denunciés davant l’ Agència Catalana de l’Aigua que l’aigua de boca del poble de Montcortès no és apta per al consum humà Segons la formació, durant aquest període de temps, cinc de les sis analítiques realitzades són no aptes pel consum humà, amb registres de valors per sobre dels permesos, generalment, en paràmetres bacteriològics d’origen fecal com per exemple bacteris coliforms, bacteri Escherichia Coli o recompte de colònies a 22ºC. La CUP creu que aquest fet explica molts dels episodis de diarrees i mals de panxa que pateixen els veïns i veïnes.Segons els cupaires, aquests nous resultats demostren que el de l’aigua de boca de Montcortés no és un problema puntual, sinó que com a mínim, des del 2015 els veïns d’aquest nucli han estat consumint aigua no potable, sense que ningú els hagués informat d'aquesta situació ni tampoc els hagués proporcionat cap solució per resoldre el problema.La CUP insisteix en instar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya que de forma urgent prengui les mesures pertinents sobre la problemàtica. L’alcalde de Baix Pallars, Josep Maria Semino, va afirmar dimecres que l’aigua no va sortir apta en l'última anàlisis, la mostra de la qual es va prendre el 12 de juliol.Semino va indicar que havia fallat el clorador de l’aigua i que el consistori va iniciar fa cinc mesos la construcció d’un nou dipòsit que, segons l’alcalde, està en marxa des de fa 15 dies. Aquest nou dipòsit compta amb nova maquinària que permet filtrar millor l’aigua. Segons Semino, ara l’Ajuntament de Baix Pallars està esperant la contraanàlisi que confirmi que l’aigua ja surt perfectament filtrada.Montcortès s’abasteix des de fa uns cinc anys de l’aigua de l’estany a través d’una captació que deriva l’aigua a un dipòsit on és clorada per a destinar-la al consum humà.