Una espiga d'arròs afectada pel fong «Pericularia Oryzae». Foto: UP.

Unió de Pagesos adverteix d'una pèrdua en la collita d'arròs al delta de l'Ebre d'entre el 20% i el 50% i afectacions de fins el 70% segons les varietats a causa de la proliferació del fong Pericularia Oryzae per les altes temperatures i la humitat molt elevada que s'han registrat en les últimes setmanes. El sindicat alerta que alguns productors poden tenir afectacions de fins al 90% en les seves superfícies.Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura que faci una valoració ràpida i acurada dels danys perquè la pagesia afectada pugui ser indemnitzada de manera justa i pugui comptabilitzar les pèrdues a l'hora de demanar una reducció del mòduls de l'IRPF per adversitats climàtiques. Cal tenir en compte que aquesta adversitat climàtica no està contemplada en l'assegurança agrària.El sindicat, d'altra banda, reclama al Ministeri d'Agricultra que permeti, a partir de l'any vinent, la utilització de triciclazol, l'únic fitosanitari específic per combatre aquest fong, ja que, tot i que Unió de Pagesos ho va demanar, finalment no va ser acceptat.El fong Pericularia Oryzae afecta la fulla i la tija de l'arròs i és especialment nociu per al conreu quan ha sortit l'espiga, ja que l'asseca.