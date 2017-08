El mapa dindica les condicions de sequera al mes de maig. Foto: UB.

Les dades del primer mapa permeten fer la predicció d’una sequera moderada a l’agost, com es veu en aquest segon mapa. A partir de les condicions de sequera observades al maig, quan algunes zones d’Espanya, Itàlia i Portugal ja han patit sequeres importants, s’ha establert una previsió del risc de sequera per a l’agost (vegeu la figura), que identifica una alta probabilitat de risc moderat de sequera en algunes zones del sud d’Europa. Foto: UB.

Investigadors de la Universitat de Barcelona, del Barcelona Supercomputing Center i del Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea han estudiat la predictibilitat de la sequera estival a Europa. Els resultats del treball, publicats a la revista Environmental Research Letters, avalen la capacitat predictiva dels sistemes estadístics i dinàmics que hi ha actualment per preveure la sequera a Europa d’una estació a una altra, i que estan infrautilitzats.Les prediccions climàtiques estacionals són una eina important per a la gestió de riscos. Però en alguns casos, com el de les sequeres, els sistemes existents estan infrautilitzats perquè se’n desconeix la veritable capacitat predictiva., ja que és possible correlacionar els dos fenòmens.Actualment, per fer prediccions s’utilitzen sobretot dos sistemes: un de tipus empiricoestadístic, el sistema de predicció de regulació per conjunts (ensemble streamflow prediction, ESP), que es basa a reordenar dades històriques, i un altre, de tipus dinàmic, que es basa en les dades de models numèrics com els del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini ( ECMWF ). Els dos sistemes combinen observacions i previsions. Segons conclou l’estudi, "els resultats mostren que els dos sistemes tenen capacitat predictiva a quatre o cinc mesos vista", afirma Marco Turco, investigador del Grup d’Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) de la Universitat de Barcelona i primer autor del treball.Amb dades d’un mes d’abril, els investigadors van fer un primer pronòstic per a l’agost següent, i van comprovar que aquests sistemes "tenen una capacitat predictiva raonable (correlacions entre 0,2 i 0,5), amb valors més alts al sud-est de la zona europea estudiada". D’altra banda, la correlació va pujant a mesura que s’acosta el mes d’agost: "Per exemple, la predicció que es fa al juny per a l’agost té una correlació de prop de 0,8", explica Marco Turco.Així com hi ha alguns serveis de monitorització de la sequera, com l’ Observatori Europeu de la Sequera , del JRC, o el Monitor de Sequera Global SPEI, del CSIC, "no hi ha un servei operatiu de prediccions de sequera a Europa, i el nostre estudi suggereix que es podria implementar un sistema d’aquest tipus utilitzant bases de dades observades en temps gairebé real".Turco et al. «S ummer drought predictability over Europe: empirical versus dynamical forecasts », Environmental Research Letters, 2017.