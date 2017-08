Cogulló de Turp Foto: Alfred Montserrat

Ruta de la caminada

Perfil de la caminada

Cambrils dóna un any més la benvinguda a tots aquells i aquelles que volen gaudir d'aquesta encara jove caminada.La particularitat de l'entorn fa que sovint s'hi trobi gent d’altres indrets que fa excursions per camins que ja són marcats, com el GR1, i per d’altres que no ho són, però que, malgrat tot, els caminadors de prop i de lluny han anat descobrint en el temps i vénen a gaudir dels paratges. Aquest fet ha animat els organitzadors a preparar una altra caminada popular, ambla idea de consolidar-la.El recorregut que s'ha escollit enguany té una singularitat especial per la pujada al Cogulló del Turp, circumstància que li dóna una categoria especial.Els paratges i panoràmiques que hom podrà descobrir durant tot el recorregut són d’una gran bellesa, especialment els cims, per les vistes que es poden veure, si és un dia clar. Hi haurá la possibilitat de fer un recorregut llarg de 14 km i un de més curt amb un estalvi de 4 Km.La caminada permetrà gaudir amb la màxima intensitat l'entorn i passar un bon dia tot passejant per entremig de camps del guaret, boscos de pins, de pinasses i rouredes.DIA: Diumenge 3 de setembreSORTIDA: Corrals de la Llaguna (Llinars)HORA: 2/4 de 9 del matíCorrals de la Llaguna – Pla de la Llaguna – Font de la Pinyassa – Collada de la Travessa – Collada de la Coma– Cogulló del Turp – Collada de la Coma – Collada de la Travessa – Tilló – Serra de Llinars – Coll de Voltrera – Santa Pel·laia – Llinars – Coll de les Comes – Coll de Femia – Serra del Pedró – Bassa del Roc – Corrals de la LlagunaEl mateix dia a partir de 2/4 de 8 del matí, al lloc de sortida o anticipadament a l’oficina de turisme del Consell Comarcal a Solsona.PREU: 7 eurosKM aprox: 141. El camí estarà marcat amb cintes i fletxes.2. L’organització no es fa responsable dels accidents que es puguin produir en el recorregut d’aquesta caminada.3. Si decidiu, pel motiu que sigui, abandonar la caminada, notifiqueu-ho al control més proper el més aviat possible.4. Hi haurà esmorzar per als participants al control 2.Se servirà entrepà de pa amb tomàquet i botifarra o formatge.5. El control de l’esmorzar es tancarà a 2/4 de 12.6. A cada control hi haurà avituallament.7. Els menors d’edat cal que vagin acompanyats.8. Cal portar calçat adequat.9. Les deixalles dipositeu-les a les bosses que trobareu a cada control.10. Si us acompanya algun gos, porteu-lo lligat.11. Hi haurà servei d’escombres que tancarà la caminada i recollirà els senyals.12. Amb la finalitat de facilitar les tasques dels diversos controls, l’hora màxima d’arribada serà a 2/4 de 3 de la tarda.Organitza: Club Esportiu Cultural i Recreatiu de Cambrils.Col·laboren:Ajuntament d'Odén, Diputació de Lleida, Consell Comarcal del Solsonès, Knauf i Agents Rurals.