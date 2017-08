El piló de compost que els veïns poden agafar gratuïtament i que s'ha generat de les restes que els ciutadans han dipositat anteriorment. Foto: Pau Masó

La Vall d’en Bas ha presentat aquest dimarts un espai pioner a les comarques gironines. És el primer que existeix a la demarcació i permet transformar, de forma molt simple, les restes vegetals en adob que els veïns poden adquirir gratuïtament.De fet, són els propis ciutadans qui fan funcionar la instal·lació: dipositen les restes vegetals de poda i jardineria que tenen a casa i s'emporten el compost que s’ha produït gràcies a les fraccions anteriorment dipositades. L'espai està situat carrer Jaume de Cal Valent Sant Esteve d'en Bas i es divideix en tres espais: un per a troncs i branques, un altre per a restes de jardineria i un últim on s'acumula l'adob produït.Es tracta d’una iniciativa pionera a les comarques gironines i alhora una prova pilot que pretén experimentar l’ús que en fa la població per, si s’escau, exportar-ho a altres localitats. L’àrea de compostatge comunitari s’ha tirat endavant entre l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. El cost total de la instal·lació no arriba als 12.000 euros i es preveu que també permeti incrementar la quantitat de residus vegetals que té el municipi, actualment es troba en el 5%.Entre les restes de mida petita s’hi inclouen les de tipus no llenyosa, com ara gespa, fullaraca o rams de flors. Les de mida gran, també enclouen les de tipus llenyosa, com ara les restes de poda i esporta d’arbres o arbustos. En l’espai de compostatge, situat darrera la zona de recepció i on només hi pot accedir personal autoritzat, s’hi realitza la barreja del material de mida petita i poda triturada i la degradació de la matèria orgànica es du a terme l’espai de compostatge. Finalment l’àrea també compta amb l’espai de producte acabat on s’hi emmagatzema el compost que els veïns de la Vall d’en Bas poden utilitzar per abonar els seus jardins o horts.L’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, ha afirmat que l’aposta per tirar endavant aquesta àrea de compostatge es fa pensant en l’any 2020. Aquesta és la data que la Unió Europea ha marcat per disminuir de forma dràstica els nivells de residus. “Tots tenim aquest any a l’horitzó. Europa marcarà molt durament les tones que es portin a l’abocament. Hem d’intentar baixar el nombre de residus que es porten a l’abocador”, ha afirmat Amat, qui també ha afegit que el consistori està “satisfet de contribuir en una filosofia nova” que entre tots s’ha de construir.La instal·lació de l’Àrea de Compostatge Comunitari és una prova pilot que l’Ajuntament ha impulsat conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya i el SIGMA. La fracció vegetal suposa un 5% dels residus municipals i la posada en marxa del nou espai comporta la retirada dels contenidors específics de recollida vegetal del nucli de Sant Esteve. Tot i que l’àrea és per la utilització de tot el municipi, en la resta de territori es mantindran aquests contenidors per garantir una bona selecció dels residus.