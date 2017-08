Un noi esquiva una de les vaquetes a Torroella de Montgrí durant el darrer correbou, que es va celebrar el 20 d'agost de 2016. Foto: ACN.





La decisió, presa pel Parlament de Catalunya el passat 22 de març de 2017 –a partir d'una proposta que es presentava com una de les esmenes dels pressupostos–, d'eliminar el municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) de la llista de poblacions on es permet fer festes amb bous, porta cua: les anomenades "vaquetes" de Torroella van ser, al seu moment, el motiu principal que va portar ara fa un any al trencament de govern, amb moció de censura i canvi d'alcalde (actualment, Josep Maria Rufí, d'ERC-Junts).Ara, el PDeCAt i COET (Coordinadora d'Estartit i Torroella), a l'oposició, han demanat a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí la convocatòria d'un Ple extraordinari per debatre si cal organitzar un referèndum al municipi on els veïns puguin votar si volen que continuï o no la tradicional festa amb vaquetes.A banda del referèndum, el Ple extraordinari, que s'ha de convocar perquè el sol·liciten més d'una quarta part dels regidors del consistori, debatrà sobre la possibilitat de crear una comissió encarregada d'organitzar-lo. El representant del PDeCAT a l'Ajuntament de Torroella, Jordi Cordón (que fou alcalde de la vila de 2011 a 2016), va explicar ahir en roda de premsa que s'ha tirat endavant aquesta iniciativa conjunta amb Coet perquè l'alcalde, el republicà Josep Maria Rufí, no va voler debatre una moció sobre el referèndum en un Ple anterior.El representat del PDeCAT ha recordat que el cap de setmana no hi va haver festa de vaquetes dins dels actes de la Festa Major de Sant Genís, un fet que va trencar una tradició de quaranta anys. A parer de Cordón, l'entitat que organitzava l'esdeveniment tenia tot el dret a fer-ho perquè compleix tots els requisits, la llei empara la celebració dels correbous i la Generalitat l'autoritzaria. "Veurem si ara negarà el dret als ciutadans de Torroella d'anar a votar un referèndum", ha afegit. "No entendria que un alcalde d’ERC negui el dret a votar quan és un dels principals partits del país que defensa el dret a decidir", ha alertat Cordón.Cal recordar que el Ple municipal de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ja va aprovar el 5 de maig de 2016 la moció presentada pel Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) relativa als correbous amb 8 vots favorables, 5 en contra i 4 abstencions. Hi van votar a favor els grups municipals d'ERC-JUNTS (4), CUP (2) i LEST (2); en contra el grup municipal de CiU (4) i el portaveu d'UPM, Jordi Colomí (1); i es van abstenir el grup municipal de COET (2) i els altres dos regidors del grup municipal d'UPM (2).