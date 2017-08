Els residus industrial i el producte interior brut (PIB). Foto: ACR.

Variació de la generació de residus industrials. Foto: ACR.

Residus industrials per activitats. Foto: ACR. Residus industrials per activitats. Foto: ACR.

Residus industrials per demarcacions. Foto: ACR.

Residus industrials per comarques. Foto: ACR.

Durant l'any 2016 a Catalunya la indústria catalana ha declarat 3,5 milions de tones de residus industrials, segons les dades de les empreses inscrites al Registre de Productors de Residus Industrials , que estan obligades a presentar anualment la declaració dels residus generats l’any anterior. D’acord amb les 12.441 empreses que l’han presentada, el nombre de tones acumulades és sensiblement inferior al de l’any anterior, tot i que la tendència és d’una certa estabilitat des de 2012. Des de l’inici de la crisi l’any 2007, els residus industrials declarats han experimentat un descens de l’ordre del 35%.Aquest descens en la generació de residus es produeix tot i que el PIB creix de manera sostinguda des del 2013. L’aplicació a la indústria catalana de les millors tecnologies disponibles, tal com marquen les directrius europees, explica aquest increment de l’eficiència.L’activitat industrial que produeix més residus és l’agroalimentària (25%), seguida del sector metal·lúrgic (22%) i la indústria química (18%) i del paper (11%). El 12,8% són catalogats com a perillosos i provenen principalment del sector químic i farmacèutic (64%), seguit del metal·lúrgic (17%). El 87,2% restant, registrats com a no perillosos, provenen principalment del sector agroalimentari (28%), la metal·lúrgia (23%) i la indústria paperera (12%).La demarcació de Barcelona és la que més residus industrials genera, gairebé dos milers de tones, el 55,7% del total. La de Tarragona és la que més residus especials genera en funció de la seva pròpia producció.La principal via de gestió dels residus industrials és la valorització (78%), tenint en compte tant la valorització en origen com la seva gestió com a subproductes, la valorització material externa i l’energètica. El paper de la indústria en l’àmbit del reciclatge és d’un abast molt ampli i té múltiples perspectives, des de la introducció de criteris ambientals en el disseny dels productes i fins a la seva producció i al posterior tractament. La indústria, a més, és un dels actors principals en l’establiment d’aquelles sinergies que permeten impulsar la demanda de matèries i productes recuperats i així consolidar els mercats d’aquestes matèries.Les activitats industrials que valoritzen més residus són el sector agroalimentari (28%); el metal·lúrgic (26%); el sector químic (12%); la fabricació de maquinària i equips informàtics (11%) i la indústria paperera (11%).