En primer terme, la nuclear de Vandellòs II i a la dreta, el sarcòfag de Vandellòs I. Foto: Sílvia Berbís



L'històric partit ecologista

L'històric partit ecologista Els Verds- Alternativa Verda , fundat el 1983, reclama a les entitats sobiranistes que el debat sobre l'allargament del període de vida dels reactors nuclears de Vandellòs i d'Ascó sigui contemplat en la campanya per aconseguir una majoria social per al SÍ en elreferèndum de l'1 d'octubre..

Per als ecologistes catalans, el tancament definitiu de la central nuclear de Garoña ha mobilitzat al lobby elèctric espanyol que reclama al Govern Rajoy allargar el període de vida de les centrals catalanes a 60 anys (fins el 2040), quan el final del permís d' explotació actual acaba el juliol del 2020 per al reactor de Vandellòs 2 i el setembre de 2021 per als reactors d'Ascó 1 i d'Ascó 2.

Tancar aquests reactors comportarà per a una Catalunya Estat instal·lar 300 MW eòlics i 300 MW fotovoltaics cada any fins arribar als 3.OOO MW de potència dels reactors en funcionament.

Els Verds-Alternativa Verda lamenta que l'ANC hagi marginat el debat energètic en la campanya del SÍ i sobre el greu estat ecològic del territori, tot impulsant el debat sobre el model econòmic del futur Estat català quan aquest es definirà en funció del model energètic que democràticament opti la població mitjançant un referèndum o per opció d' una majoria parlamentària.