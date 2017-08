La calor ha estat especialment intensa a l'interior. Foto: Josep Maria Costa

Temperatures màximes el divendres 4 d'agost Foto: SMC

Taula de les temperatures més altes de l'episodi Foto: SMC

Catalunya ha viscut entre el 27 de juliol i el 5 d'agost un episodi de deu dies de calor intensa, el més important des de l’excepcional onada de calor de juliol del 2015, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Tot i que aquesta vegada els valors de temperatura no han estat -en general- tan elevats com en aquella ocasió, cal destacar la persistència de la calor. I no només la diürna, ja que la temperatura nocturna ha estat especialment alta, amb diverses nits tropicals consecutives a molts sectors de l’interior i fins a zones relativament elevades del Prepirineu, a banda del litoral i del prelitoral. Els propers dies, especialment el dimecres i el dijous, es viurà una notable caiguda de temperatures La temperatura màxima ha superat els 40ºC a diverses poblacions de la Ribera d'Ebre, el Bages, el Baix Ebre i Osona, destacant registres com els 41,7ºC de Vinebre, els 41,2ºC d'Artés, els 40,3ºC del Pont de Vilomara, els 40,2ºC d'Aldover i Sant Salvador de Guardiola, o els 40,1ºC de Montesquiu.L’episodi ha estat provocat per la presència d’una dorsal anticiclònica a nivells mitjans sobre la península Ibèrica, acompanyada d’una massa d’aire molt càlid provinent del nord d’Àfrica, en una típica situació d’onada de calor a Catalunya.En aquesta calorada, cal destacar que el dijous 3 al matí es van superar àmpliament els 35 ºC de màxima en alguns sectors del litoral, des del Baix Ebre fins al Barcelonès, abans que la marinada suavitzés la temperatura durant les hores centrals del dia. Per exemple, a les 10.21 hores del matí es van registrar fins a 37,2 ºC a Cunit (Baix Penedès), un valor inèdit en els 11 anys de dades d’aquesta estació. Entre el 27 de juliol i el 5 d’agost, 164 de les 181 estacions de la XEMA (91%) han superat almenys un dia el llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per calor, definit com el percentil 98 de la temperatura màxima diària dels mesos d’estiu (juny-agost). D’altra banda, 76 de les 181 estacions han superat el llindar de calor com a mínim 3 dies consecutius, de manera que a bona part del país s’ha viscut una autèntica onada de calor.Els dies 3 i 4 d’agost es van registrar rècords de temperatura màxima en un mes d’agost a 14 de les 139 estacions de la XEMA que tenen més de 10 anys de dades. D’aquestes, la meitat van superar fins i tot la temperatura més alta de tota la seva sèrie. Cal destacar especialment el cas d’Aldover (Baix Ebre), que va registrar 40,2 ºC, la primera vegada que supera els 40 ºC en 22 anys de dades. Malgrat tractar-se d’un episodi de calor destacat, el nombre de rècords de calor va ser limitat, ja que en general va fer encara més calor els dies 5 o 7 de juliol de 2015, entre d’altres.La temperatura nocturna ha estat especialment elevada, amb diverses nits tropicals consecutives (temperatura mínima igual o superior a 20 ºC) no només al litoral i al prelitoral, sinó també a molts sectors l’interior i a cotes mitjanes del Prepirineu. Al centre de Barcelona, on l’illa de calor impedeix el refredament nocturn, l’estació del Raval ha registrat 7 nits consecutives amb més de 25 ºC de mínima. La nit de divendres a dissabte es va registrar una mínima de 26,8 ºC, que gairebé iguala la nit més càlida dels seus més de 10 anys de dades (26,9 ºC les nits del 21 al 22 d’agost de 2010 i del 19 al 20 d’agost de 2012). També destaca l’estació del Poal (Pla d’Urgell), que al llarg dels seus més de 27 anys de dades no havia registrat mai una temperatura mínima tan elevada com la del 31 de juliol (22,9 ºC).