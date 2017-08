Les protestes, com la de la foto a Tremp, han estat constants i massives contra l'autopista elèctrica projectada. Foto: Plataforma.

Societat civil i institucions del Pallars Jussà tornaran a mobilitzar-se davant la reactivació de la línia de molt alta tensió (MAT) projectada entre aquesta comarca i Osca perquè la consideren totalment innecessària. La plataforma unitària contra l'autopista elèctrica ha convocat una concentració pel 14 d'agost a Tremp mentre que els ajuntaments afectats i el Consell Comarcal també s'oposen al projecte i volen impulsar més accions conjuntes de protesta.Les alarmes s'han encès després que una instal·lació clau per a la línia, la subestació d'Isona, ha obtingut la declaració d'impacte ambiental favorable per part del ministeri de Medi Ambient. La resolució del govern espanyol és del 7 de juliol i va sortir publicada dimarts de la setmana passada, el 25 de juliol, al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). L'empresa promotora, Red Eléctrica de España (REE), preveu començar a construir la subestació a finals d'any mentre que de moment ajorna fins més enllà del 2020 la resta del corredor elèctric. El traçat de la línia inclou cinc municipis del Pallars Jussà -Tremp, Castell de Mur, Gavet, Llimiana i Isona- i en total tindria 147 quilòmetres de cables de 400 quilovolts (Kv) entre Isona i la localitat de Penyalba, a Osca. La Generalitat també veu injustificada la recuperació del corredor elèctric.La plataforma unitària contra l'Autopista Elèctrica engloba veïns de Lleida i Osca i també es mobilitza contra el projecte de recreixement de la línia entre la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i Foradada del Toscar (Osca). Aquest divendres al vespre va reunir una quinzena de persones a Tremp i van decidir sortir al carrer el dia 14. A les 10:30 s'ha convocat la concentració a la plaça Capdevila de la capital del Pallars Jussà i després recorreran la zona del mercat repartint tríptics informatius. L'acte acabarà de nou a la plaça Capdevila amb una assemblea oberta on es plantejarà convocar una acampada reivindicativa més endavant.Amb la tramitació de la subestació d'Isona, REE recupera el projecte de la MAT del Pallars després d'uns anys en suspens per la gran oposició popular i institucional que va generar. El 2011 i 2012 la plataforma ja va organitzar múltiples actes de protesta. Els ajuntaments afectats i el consell comarcal del Jussà van presentar fins a un miler d'al·legacions i la Generalitat va emetre un informe desfavorable. Malgrat tot, l'octubre del 2013 Red Eléctrica va formalitzar la compra dels terrenys on s'ha de construir la subestació prop del nucli de Figuerola d'Orcau, al terme d'Isona.Ara, després d'analitzar la declaració favorable d'impacte ambiental emesa per l'executiu espanyol, fonts del Departament d’Empresa i Coneixement asseguren que continuen considerant que aquesta línia de molt alta tensió no està justificada. Des de la conselleria afirmen que, ara per ara, no els consta cap nou element que faci necessari un corredor elèctric d'aquestes dimensions a la zona. Per tant, la previsió del Govern és tornar a pronunciar-se en contra del projecte en el tràmit d'informació pública quan REE el registri per a la seva tramitació.La recent resolució del ministeri de Medi Ambient esmenta el traçat previst per a la MAT a través de 23 municipis de Lleida (5) i Osca (18). Els aragonesos són Penyalba, Valfarta, Vilanova de Sixena, Ontinyena, Alcolea de Cinca, San Miguel de Cinca, Montsó, Castejón del Puente, Almúnia de Sant Joan, Fonts, Estadella, Graus, Capella, Lasquarri, Monesma i Queixigar, Tremuja i Pont de Montanyana.El passat mes de maig la plataforma ja es va mobilitzar contra l'augment de la capacitat de transport de la línia Foradada del Toscar-La Pobla de Segur en una acció per demanar suport contra el projecte als ajuntaments de Tremp, La Pobla de Segur i Conca de Dalt i al Consell Comarcal del Pallars Jussà. L'entitat vol que les institucions facin un front comú per aconseguir que REE rectifiqui i allunyin la línia dels nuclis urbans. Pel que fa al pas d'aquest corredor, de 220Kv, pel Pallars Jussà passa a 350 metres de Torre de Tamurcia, a 3,6 metres de Torogó, a 160 metres d'Espluga Serra, a 230 metres de Serradell, a 8 metres de la Borda de Seix-Serradell, 680 metres de Toralla o 570 d'Erinyà. A la Pobla de Segur passa a 12 metres d'algunes cases d'una urbanització.La Plataforma indica que, en aquest cas, a l'expedient d'informació pública es posa de manifest ''una suposada omissió de nuclis habitats en la informació ambiental proporcionada pel promotor'' i creu que cal aportar informació de detall de tots els nuclis existents en un radi de 100 metres de l'eix longitudinal de la línia i justificar el compliment de les prescripcions tècniques envers les distàncies mínimes de seguretat.La Declaració d'Impacte Ambiental favorable al projecte de la línia d'alta tensió Foradada del Toscar (Osca)-La Pobla de Segur (Pallars Jussà), que la Generalitat va publicar el passat 7 d'abril al Diari Oficial va ser el detonant per reactivar la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica sense activitat des de feia temps. La plataforma creu que el projecte resulta ''inacceptable'' i suposa un ''autèntic atemptat contra la salut pública'' per ''l'obstinació de Red Eléctrica de España de no modificar ni un mil·límetre del traçat d'aquesta línia, construïda tan a prop de les poblacions afectades com perquè en diversos casos els seus cables arribin a sobrevolar cases habitades.