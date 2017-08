Entre els anys 2008 i 2009, AENA va construir una zona de serveis per aparcaments públics en una àrea situada dins dels espais que formen la Xarxa Natura 2000 núm. 146 Delta de Llobregat. Les obres van afectar greument la zona humida de Can Sabadell i el corredor biològic entre el Remolar i l’espai natural interior de Reguerons.S'hi van instal·lar: un aparcament per a taxis en espera de la T1, una altra zona per a aparcament d’autobusos, un negoci per a neteja de cotxes, i un bar; posteriorment es va habilitar una part per a aparcament públic. L’actuació es va realitzar sense avaluació ambiental, ni comunicació a la Comissió Europea (és preceptiva). Tota l’actuació es va executar sense informació pública, amb què no es podia saber l’abast de les obres fins que van entrar en funcionament.Després d’una intensa investigació sobre com havien succeït els fets, l’any 2012, Depana va presentar una denúncia davant la Fiscalia per presumptes delictes urbanístics relacionats amb la construcció d’un pàrquing per a taxis en graella d’espera a la T1. La Fiscalia va obrir diligències per aclarir les possibles responsabilitats penals en els fets denunciats.L'any 2014, en el marc de la Queixa/Pilot que Depana té oberta davant de la Comissió Europea per incompliment de les directives ambientals al delta de Llobregat, van informar la Comissió del que havia passat en aquest espai XN2000 . A mitjan 2016 la Comissió va enviar un requeriment a la Generalitat tot reclamant-li l’aplicació de mesures de restauració.L’Ajuntament de Viladecans també es va manifestar contrària a la ubicació d’aquest aparcament, raó per la qual no va concedir-ne la llicència d’activitats, ni al servei de neteja de cotxes, ni al bar. Ambdues negatives es van dirimir en sengles contenciosos judicials en els quals es va donar la raó a l’Ajuntament de Viladecans El mes de març d’enguany, la Fiscalia va comunicar a Depana i al Departament de Territori i Sostenibilitat que, davant l’enorme complexitat urbanística que s’ha desenvolupat sobre aquest espai, que la mateixa Fiscalia qualifica de “galimaties”, decideix procedir a l’arxiu de les diligencies i seguidament commina al Departament que hi posi ordre, “que es requereixi al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que informi sobre les actuacions que es duran a terme per tal de corregir aquesta contradicció urbanística, amb notificació d'aquest acord.”El mes de juliol d’aquest mateix any, la Fiscalia torna a requerir al Departament amb l’objectiu de ser informada sobre la “solució” plantejada. Davant la inacció del Departament, la Fiscalia li dóna 15 dies per resoldre la qüestió.La solució que AENA aparegui disposada a acceptar suposa conservar l’antic pàrquing de taxis (2,8 hectàrees) mantenint-lo com a aparcament de llarga estada per als treballadors de l’Aeroport. A això cal afegir-ne una mica menys d’una hectàrea per al pàrquing públic de la platja i les Reserves. En total, quasi 4 hectàrees que es mantindrien de les actualment 9 urbanitzades.Depana considera que la solució plantejada deixa molt a desitjar. Un corredor biològic no és la zona més adequada per a fer-hi aparcaments; cal restituir tota la zona com a zona natural. De totes formes, manifesten que la Declaració d’Impacte Ambiental de l’ampliació de l’aeroport no es complirà del tot fins que no s’elimini la carretera que connecta el pàrquing amb la T1, ja que aquesta via secciona el corredor biològic.L'opinió de l'entitat ecologista sobre la solució serà aportada a la Fiscalia perquè disposi de tota la informació al respecte. Igualment comunicaran la situació a la Comissió Europea.Depana espera que la pressió exercida per la Fiscalia i la Comissió Europea en el marc de la Queixa presentada per l'entitat acabi fent complir els objectius de conservació de la zona que l’Administració havia adquirit.No obstant això, la modificació suposa un canvi radical en la pressió que exercia per l’aparcament sobre els espais naturals durant la utilització com a graella de la T1. Es tracta de la primera vegada que s'aconsegueix que AENA es faci enrere a favor del delta de Llobregat.