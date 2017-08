L'Ajuntament de Tivenys ha emès una nota este dimecres en què agraïx públicament l’esforç realitzat per la direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat en les tasques de control i extinció de l'incendi. “Gràcies a que es van poder posar tots els mitjans possibles, terrestres i aeris, el foc es va poder controlar en poques hores, tot evitant que es produïssin perjudicis encara més grans”, expressa l’alcaldessa del municipi, Maria J. Beltran, en la nota.No obstant, el consistori subratlla que seguirà treballant per millorar l’accessibilitat a la serra “i que la unió de les dues pistes forestals de comunicació de les dues carenes (la Tossa-Bassa de la Carrasca), tan reclamada pels cossos de bombers, i molt especialment pels GRAF, sigui una realitat en un futur no massa llunyà a fi i efecte que les tasques d'extinció siguin més segures i eficients per als mitjans terrestres”. La reivindicació de l’alcaldessa arribaque la Generalitat tenia previst impulsar a la serra de Cardó i que haurien estat vitals per actuar en les tasques d’extinció.Així mateix l’ajuntament ha transmès també als Bombers de la Generalitat i la resta de cossos que van intervenir en l'operatiu “la més sincera enhorabona per la professionalitat i eficàcia demostrada durant les tasques d'extinció del foc, donada la dificultat orogràfica de la zona”.