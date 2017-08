Un tècnic fumigant els boixos del Parc Nou d'Olot Foto: ACN

Un boix totalment devorat per les erugues Foto: ACN

Olot ha intensificat els tractaments per afrontar una placa "agressiva" de l'eruga defoliadora del boix (Cydalima perspectalis) a diferents punts de la ciutat. És una espècie originària de l'Àsia que ja es va detectar fa uns tres anys a la capital garrotxina. Fins ara estava sota control però aquest estiu s'ha reproduït ràpidament, especialment en espais naturals amb grans superfícies de boixos.L'insecte és molt vistós, de color verd i marró, i es menja les fulles d'aquest arbust amb poc temps i passa a tenir un color grisós. Per desplaçar-se d'arbust a arbust, l'eruga fa una teranyina. Un dels espais que preocupa i on ja s'hi està treballant és a la roureda monumental del Parc Nou, on hi ha una afectació del 80%. En aquest indret hi ha boixos de gran interès -fan més de deu metres i són centenaris-, que han quedat molt afectats."Confiem que tornaran a brotar però el que hem d'evitar és que pateixin nous atacs, perquè llavors sí que els boixos podrien morir", ha subratllat el regidor de Medi Ambient. Aquest dimarts es reunirà una comissió amb tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica i la Generalitat per determinar el protocol d'actuacions.