Les protestes contra aquesta central nuclear no han defallit per part dels grups ecologistes al llarg d'aquests anys. Foto: EeA.

El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, ha informat avui que el Govern espanyol ha decidit denegar l'autorització de reobertura de la central més antiga d’Espanya, a Santa Maria de Garoña. Nadal ha adduït raons de "tipus tècnic" així com "polítiques" per avalar la seva resolució.La decisió es produeix una vegada que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) avalés el passat mes de febrer la reobertura després de donar el vistiplau als criteris tècnics i establís les mesures de seguretat necessàries perquè la planta pogués tornar a connectar-se a la xarxa.La nuclear de Santa Maria de Garoña és propietat de Nuclenor, participada per Endesa i Iberdrola. Iberdrola ja havia manifestat, per boca del seu president, Ignacio Sánchez Galán, la seva voluntat de no reobrir la central, mentre que Endesa era favorable a la seva reobertura.La central nuclear de Garoña va rebre autorització per a posar-se en marxa el 1966. Cinc anys després, quan es va connectar a la xarxa, era l'única central en funcionament a l’Estat espanyol de les dites de Primera Generació. Té una reactor igual al reactor número 1 de la central de Fukushima Daiichi, i entre d'altres, patia problemes d'esquerdament, problemes en el sistema elèctric, i problemes de refrigeració i deficiències després de les proves de resistència que es van realitzar després de l'accident nuclear de Fukushima .Va complir 40 anys de vida operativa el 2011 i tenia permís per continuar fins al 6 de juliol de 2013, però l'empresa propietària va demanar-ne el cessament el mes de desembre de 2012. Les inversions requerides en seguretat després de la catàstrofe nuclear de Fukushima i les normes sobre fiscalitat energètica estaven darrere del seu final d'operació. Posteriorment, al maig de 2013, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va admetre que Garoña mantingués la seva llicència sense operar, però Indústria no va poder fer valer aquesta decisió i va haver de declarar el seu tancament definitiu d'explotació, en vigor a dia d'avui.L’any 2014 es va aprovar un reial decret que permetia a Garoña obtenir una nova autorització i Nuclenor va demanar-ne l'ampliació fins l’any 2031, per bé que avui el ministre ha anunciat el seu tancament definitiu.