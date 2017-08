El primer d’aquests senyals s’ha col·locat avui al Camí de Prat d’Or, a Sarroca de Bellera (Pallars Jussà). Foto: Gencat.

Aquest és el senyal que es col·locarà al llarg dels senders del Cinquè Llac. Foto: IDAPA.

L’ Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha instal·lat avui el primer dels 19 senyals que l’ Associació Marques de Pastor ha demanat col·locar a l’entorn de la ruta del Cinquè Llac amb consells per millorar la convivència entre els senderistes i els ramats.Els Consells Comarcals del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà i de l’Alta Ribagorça, col·laboren en la iniciativa amb la col·locació dels cartells en el lloc determinat, alhora que n'acorden amb els municipis afectats la ubicació i el manteniment.L’Associació ha detectat problemes entre els excursionistes que fan la ruta, sovint provinents, com la majoria dels que recorren els camins del Pirineu, de zones urbanes, i els ramats extensius, amb els seus gossos de protecció. No es tracta d’actes de vandalisme sinó d’actituds imprudents dels senderistes, derivades del desconeixement de les reaccions que poden tenir els animals davant certs comportaments.Per a donar algunes indicacions que poden millorar la convivència entre uns i altres, l’IDAPA i l’Associació han col·laborat en el disseny d’uns senyals que ofereixen recomanacions als excursionistes al voltant de la ruta del Cinquè Llac. Es tracta d’un recorregut que transcorre per les comarques de de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.El primer d’aquests senyals s’ha col·locat avui al Camí de Prat d’Or, a Sarroca de Bellera (Pallars Jussà), en un acte al què han assistit el director de l’IDAPA, Pere Porta; el vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Martí Cardona; l’alcalde del municipi, Josep Ramon Lloret; Mireia Font, representant de l’Associació Marques de Pastor; membres dels consells comarcals de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà, així com representants de l’Associació Bruna dels Pirineus i de l’associació del Cavall Pirinenc, representant al sector ramader.L’IDAPA s’ha fet càrrec del cost del disseny i fabricació dels senyals, valorat en 2.000 euros, així com de la col·locació del primer, mentre que els consells comarcals assumiran la despesa d’instal·lar la resta en els trams de la ruta que discorren pels seus respectius territoris. Aquesta instal·lació es durà a terme al llarg del mes d’agost.Una vegada col·locada tota la senyalització, es valoraran els seus resultats, amb la intenció d’oferir-la a altres consells comarcals, institucions o associacions que gestionin rutes senderistes i que hagin detectat els mateixos problemes.