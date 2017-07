Un ramat de vaques a les pastures de Santa Magdalena, sota el Puigsacalm (Garrotxa). Foto: @epi.juanfran

Comarca Expedients Pagats Import (€) ALT EMPORDÀ 17 126.776,23 ALT URGELL 23 133.244,71 ALTA RIBAGORÇA 45 345.641,24 ANOIA 4 22.885,49 BAGES 9 61.120,96 BAIX CAMP 2 18.000,32 BAIX EMPORDÀ 2 11.343,88 BERGUEDÀ 28 206.776,00 CERDANYA 32 214.855,96 CONCA DE BARBERÀ 1 8.241,73 LES GARRIGUES 1 7.262,64 GARROTXA 16 108.025,54 GIRONÈS 4 59.858,08 MARESME 1 3.123,32 MONTSIÀ 1 7.929,91 LA NOGUERA 2 23.568,21 OSONA 12 111.959,63 PALLARS JUSSÀ 61 739.271,07 PALLARS SOBIRÀ 86 538.443,32 PLA DE L'ESTANY 5 99.523,54 RIBERA D'EBRE 2 9.152,69 RIPOLLÈS 78 692.339,96 SEGARRA 2 7.440,01 SEGRIÀ 1 1.047,38 SOLSONÈS 7 51.916,27 VAL D'ARAN 11 41.108,24 VALLÈS OCCIDENTAL 1 19.032,84 VALLÈS ORIENTAL 5 65.753,26 TOTAL 459 3.735.642,43

En els darrers 10 anys, la superfície de producció i el nombre d'operadors ecològics s'ha multiplicat per tres. Actualment, a Catalunya hi ha més de 170.000 hectàrees dedicades a la producció ecològica i més de 3.200 operadors inscrits al Registre d'Operadors Ecològics del Consell Català de Producció Ecològica (CCPAE). Durant l’any 2016, la superfície certificada com a ecològica va créixer més d’un 21%.Aquesta informació està recollida en la darrera actualització de l’ Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològiques , publicat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en què es donen les últimes dades disponibles sobre la producció agroalimentària ecològica a Catalunya i s’analitza la seva evolució, des de l’any 2000, respecte la producció total agroalimentària catalana i respecte la producció ecològica del conjunt de l’Estat i la Unió Europea.Així, segons l’Observatori, la superfície ecològica catalana representa aproximadament el 7,2% del total de superfície ecològica estatal, cosa que situa Catalunya com el tercer territori amb més superfície, i representa l'1,27% de la superfície ecològica de la Unió Europea.A Catalunya, els conreus ecològics majoritaris són la trilogia mediterrània, és a dir, la vinya (8,1%), l’ olivera (4,6%) i els cereals i lleguminoses per a gra (3,2%). D’entre aquest tres, destaca però el sector de la viticultura, ja que més del 20% de la vinya de Catalunya és ecològica. Les pastures (68,5%) i el bosc (11%) ocupen una part important de la superfície ecològica de Catalunya.Les dades ofertes per l’Observatori també mostren el pes que té Catalunya en l’elaboració i transformació de productes ecològics i en la comercialització. El nombre d’operadors certificats dedicats a aquests sectors representen més del 25% dels que hi ha a l’Estat espanyol. A més, Catalunya també és capdavantera en algun sector ramader, com el de l’avicultura de posta, que ha experimentat un creixement del 45% en un sol any. El nombre d'agricultors i ramaders ecològics ha anat augmentant progressivament i actualment n'hi ha gairebé 2.500.A partir d’aquest estudi es pot concloure que la producció agroalimentària ecològica és cada vegada més important a Catalunya, i que lluny d’estancar-se, cada any hi ha més agricultors, ramaders, elaboradors i comercialitzadors que aposten per aquest tipus de producció.El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha renovat l’estructura de l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques, dividint la informació en 4 blocs: operadors i superfície ecològica, agricultura ecològica, ramaderia ecològica i activitats industrials ecològiques. Cadascun d’aquests blocs es subdivideix en els sectors productius més destacats. Com a resultat, s’obtenen 41 fitxes que resumeixen l’evolució de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya des de l’any 2000.Com a novetat respecte anys anteriors, s’han incorporat 3 noves fitxes: una dedicada a la superfície ecològica conreada, una altra a pastures, prats i farratges ecològics i una tercera que resumeix la situació dels diferents sectors ramaders ecològics. A més, també s’han incorporat uns mapes on es localitzen les explotacions ramaderes segons l’espècie.El DARP també va iniciar aquest passat divendres el pagament dels imports corresponents a la campanya 2016 de l’ajut a la ramaderia ecològica. En total són 3.735.642,43€, que s’emmarquen dins el PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).Aquests ajuts compensen el lucre cessant i l'increment de costos associats a pràctiques respectuoses amb el medi ambient que suporten els operadors ecològics. En aquest sentit, es té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions, la disminució de la densitat animal i la inclusió de farratges ecològics, entre d’altres.Aquest pagament es fa efectiu a 459 beneficiaris de 28 comarques, i té un impacte sobre 60.289 ha.