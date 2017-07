Mobilitat Nació Motor | Actualitzat el 30/07/2017 a les 12:35h

VÍDEO Prova Toyota C-HR: un SUV híbrid que trenca motlles

Un disseny futurista i una mecànica híbrida en una carrosseria SUV, en principi el CHR sembla disposar de tots els ingredients per triomfar al mercat

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_f9WrW6ZvR0[/youtube]



El Toyota C-HR suma diversos factors d'èxit ben presents en el mercat automobilístic actual. És un SUV, incorpora la tecnologia híbrida que tant interessa al comprador actual i el seu disseny és d'allò més futurista. Des de 24.750 euros, aquesta novetat apareix a les ciutats per mirar de prendre terreny a altres SUV, ja siguin grans, petits, gasolina, dièsel, asiàtics o europeus. Ho aconseguirà? En el vídeo us ho expliquem amb detall: com és i com funciona.