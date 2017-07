Crancs invasors capturats al final de la jornada Foto: ADEFA

Unes 200 persones van recollir, el passat cap de setmana, uns 6.000 crancs invasors a la Riera de Merlès. Va ser en la primera de les sortides que organitza l' Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) cada any, per tal de disminuir la presència d'aquesta espècie invasora en l'espai natural de la riera, així com conscienciar els voluntaris que s'hi impliquen.Segons han informat a, s'han capturat, concretament, 6.058 crancs, dels quals 6.051 eren cranc senyal i set, cranc vermell. La major part dels crancs senyal capturats eren femelles (3.373), i la majoria es van capturar entre la Palanca del Molí Vilalta i Penyora, amb una menor presència a les Heures i al Molí de les Heures. No obstant això, els grups de gent es van repartir en 10 punts fins a la pressa de Sant Cristòfol, lloc a partir del qual quasi no baixa aigua, han lamentat.Pel que fa als participants, hi va haver 244 persones en total, 100 dels quals nens i nenes, un fet que reforça la conscienciació i l'educació entorn de les espècies autòctones i invasores des de ben petits.La recollida de crancs invasors ha estat ben valorada per ADEFFA, ja que s'han capturat un alt nombre d'exemplars, i la participació també ha estat molt notable. De fet, es preveu que aquesta implicació es mantingui de cara el proper dia 5 d'agost, quan es farà una altra sortida de captura.