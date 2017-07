La notícia saltava dijous en una nota de premsa de l'Ajuntament: Girona dóna per fer que la capital acollirà setena edició del Festiva Internacional del Circ Elefant d’Or del 22 al 28 de febrer de 2018, les carpes s'instal·laran al Camp de Mart de la Devesa. Les sis edicions anterior d'aquest esdeveniment s'havien celebrat a Figueres, però el seu promotor, Genís Matabosch, va renunciar de continuar fent-lo a la capital empordanesa després que no es facilités la creació del Museu del Cird.Reacció immediata de la CUP i d'ERC: no d'entrada, més aspre en el cas dels cupaires, no menys contundent en el cas dels republicans.Els de la CUP-Crida per Girona han exigit explicacions urgents a l’alcaldessa Marta Madrenas al voltant d’un hipotètic acord amb els promotors de l’esdeveniment que pogués incloure la creació d’un futur Museu del Circ a la ciutat, una opció que els cupaires també rebutgen. Igualment, han denunciat la manca d’informació i transparència per part del govern sociovergent en tot aquest afer, a qui han acusat d’estar negociant d’esquenes al sector cultural i als grups municipals de la ciutat. La formació ha criticat que aquesta operació seria “totalment contradictòria” amb l’aposta anunciada pel regidor de Cultura de racionalitzar i ordenar els festivals que actualment se celebren a la ciutat, així com d’elaborar un pla que defineixi l’estratègica museística de la ciutat.De fet, la CUP-Crida per Girona considera totalment fora de lloc plantejar que s'inverteixin recursos municipals per a aquest projecte privat, que no té cap tipus de vinculació amb la ciutat ni dona resposta a les necessitats que té Girona en l'àmbit cultural, i ha manifestat els seus dubtes respecte al fet que la Devesa sigui l’espai més idoni per a acollir aquest esdeveniment. El regidorha criticat que, un cop més, "es plantegin projectes vinculats a la cultura pensant més en el turisme i els beneficis d'uns pocs que en reforçar el teixit social i cultural de la ciutat".Per la seva banda, el grup municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament de Girona ha qüestionat que el festival del circ sigui una prioritat per Girona.ha declarat que “qualsevol activitat que dinamitzi la ciutat i diversifiqui la seva oferta cultural és benvinguda, però qüestionem que s’hagi de subvencionar amb diner públic”. En aquest sentit, la cap de l’oposició ha exigit “transparència i més informació per part de l’equip de govern, ja que ens hem assabentat per la premsa que el festival del circ ve a Girona”. La regidora ha declarat que aquesta operació s’ha dut a terme “de forma opaca, sense cercar cap tipus de consens i amb una nul·la planificació per part de l’alcaldessa i el seu equip de govern”. Aprofundint en aquest argument, Roca ha qüestionat que “el festival del circ respongui a una demanda de la ciutadania gironina o del sector cultural de la ciutat”. Segons la portaveu, “segueixen promovent grans festivals mentre es descuiden els equipaments de base i les programacions estables”.La cap de l’oposició ha demanat que l’equip de govern aclareixi si aposten per la creació del museu del circ a la ciutat, ja que Madrenas va declarar ahir que l’Ajuntament de Girona no hi vol posar diners “de moment”. En aquesta línia, Roca ha assegurat que “hem pogut llegir declaracions dels promotors assegurant que festival i museu van junts”. La portaveu republicana ha recordat que la despesa pública per crear el museu del circ és d’un milió i mig d’euros, “que els figuerencs i figuerenques no han volgut pagar i per això el projecte ha marxat d’allà”, ha explicat Roca. En aquest sentit, ha expressat que “el nostre model no és gastar un milió i mig d’euros per museïtzar una col·lecció privada amb diner públic, sense indicis rigorosos que acreditin la necessitat de fer-ho”.Ús intensiu de la DevesaAl seu torn, el regidorha qüestionat que el festival del circ es dugui a terme al parc de la Devesa. Terés ha criticat que “encara no s’ha portat a aprovació el Pla Especial que ha d’ordenar i protegir el parc”, i en canvi “s’hi duen a terme activitats intensives que el malmeten”. En aquest cas, ha recordat també que el muntatge del festival del circ “requereix l’entrada de camions de gran tonatge a la Devesa”. A Figueres, en canvi, es va decidir instal·lar l’esdeveniment “en un polígon als afores de la ciutat, per evitar molèsties als veïns i per no malmetre l’entorn”.La guinda d'aquesta polèmica l'ha posada el PSC de Figueres amb un comunicat en què recorda que la consolidació definitiva del festival a la ciutat és un projecte que ha estat sobre la taula de dos alcaldes figuerencs durant cinc anys, solament "podem constatar i lamentar que la inestabilitat d’un govern en minoria, com el del PDeCat a Figueres només serveix perquè els grans projectes de ciutat quedin aturats o desapareguin".Segons els socialistes figuerencs, en la negociació dels pressupostos 2017 el govern de l’alcaldessa Marta Felip va prescindir del projecte del Festival de Circ per obtenir l’abstenció d’un grup clarament, obertament oposat al circ, "en una decisió més encarada al rèdit polític que a una visió estratègica de ciutat". El resultat d’aquell acord no podia ser cap altre, segons diuen al comunicat, que la marxa del Festival a una altra ciutat, "que en aquest cas serà Girona, la qual cosa ja vàrem advertir i manifestar en el Ple extraordinari, que ha quedat clar que no tenia sentit ni servia per a res".Segons el govern municipal, la ciutat acollirà per primera vegada aquest festival, que a més s’emmarcarà dins els actes europeus de commemoració dels 250 anys del naixement del circ, un esdeveniment que posarà, a partir del pròxim 3 d'agost, 30.000 entrades a la venda a través del web www.festivaldelcirc.com . Prèviament, comuniquen, els espectadors d’anteriors edicions hauran tingut possibilitat d’adquirir-les de manera preferent.Segons l'Ajuntament, algunes de les principals companyies del món del circ ja han confirmat l’aportació a l'Elefant d’Or 2018 dels seus nous muntatges artístics: el Gran Circ estatal de Rússia, el Circ nacional del Vietnam o el Circ nacional de Pyongyang presentaran al Festival les seves noves tropes d’acròbates. En total el Festival oferirà 24 atraccions inèdites a Europa que competiran davant un jurat d'experts internacionals per aconseguir un dels elefants dalinians d'or, el guardó que dóna nom al Festival.A banda del suport institucional de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la nova edició compta amb el recolzament de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, i el patrocini d’Ámbito Cultural d'El Corte Inglés, la Fundació Valvi i la Fundació Lluís Coromina. El festival l’organitza la Circus Arts Foundation Cal recordar que els promotors privats d’aquestes iniciatives han provocat algunes polèmiques en la seva relació amb la ciutat, a través del Gran Circ de Nadal. En la seva edició del 2015, el consistori ja va haver d’obrir un expedient contra el circ per l’abocament indegut dels residus de l’esdeveniment. Posteriorment, en l’edició del 2016 la CUP-Crida per Girona va denunciar el circ per les condicions amb què tenien els animals a l’interior dels vestidors del pavelló de Fontajau.A la tardor està previst l’acte de presentació oficial del Festival coincidint amb el llançament del seu cartell, del seu nou web i l’anunci de més atraccions convidades a banda d’altres novetats.El circ, si més no el polític, ja està en marxa en ple estiu.