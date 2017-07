Plaques fotovoltaiques de Torres al celler de Pacs del Penedès. Foto: Cellers Torres.

El president de Cellers Torres, Miguel A. Torres, i el director general de l’UNEF (Unió Espanyola Fotovoltaica), José Donoso, han lamentat les dificultats i traves burocràtiques a què s’enfronten els empresaris que decideixen instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum i han instat les administracions a facilitar, d’una vegada per totes, la transició energètica cap a un model net i sostenible eliminant les barreres existents.Durant una trobada amb els mitjans de comunicació a Barcelona,“els empresaris podem ajudar a l’Estat espanyol a complir amb els compromisos de lluita contra el canvi climàtic que té amb la Unió Europea pel 2020 mitjançant l’autoconsum d’energies netes. Som part de la solució i les administracions haurien de facilitar el camí en comptes de dificultar la implementació d’energies renovables en aquest país”.“És difícil entendre per què ha de ser tant complicat per a una empresa instal·lar plaques fotovoltaiques per cobrir part de les seves necessitats energètiques, però el cert és que el sistema normatiu actual no afavoreix ni les inversions en renovables ni l’autoconsum energètic”, ha comentat el president de Cellers Torres.Miguel A. Torres ha expressat “la total indefensió davant la falta de solucions econòmicament viables i la incertesa jurídica degut a les diferents interpretacions de la normativa, concretament el Reial Decret 900/2015, per instal·lar plaques fotovoltaiques”. Es refereix a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum que Cellers Torres va realitzar el 2016 i que continua pendent de connexió desprès d’un any d’iniciar els tràmits administratius.ha assenyalat que “apostant per l’autoconsum fotovoltaic les empreses poden ser actors actius de la lluita contra el canvi climàtic, reduint així les seves despeses energètiques. A més, l’autoconsum contribueix a abaratir el preu de l’energia per a tots els consumidors, i per tant tota la societat guanya amb el seu desenvolupament”.L’agost del 2016, una vegada acabada la instal·lació, va iniciar els tràmits administratius pertinents amb Endesa i desprès de sis mesos es va notificar al celler l’atorgament del punt de connexió a la xarxa de distribució.“La solució que ens van proposar inicialment no estava alineada amb criteris d’eficiència i de maximitzar el rendiment de la instal·lació. Suposava una important pèrdua d’energia generada pels processos de conversió de baixa a alta tensió per desprès tornar-la a transformar a baixa tensió. A més, això implicava invertir uns altres 200.000 euros, cosa que fa que la instal·lació sigui econòmicament inviable”, s’ha exclamat Miguel A. Torres que ha comparat la situació amb Xile i Califòrnia, on “no hem tingut cap dificultat per instal·lar plaques fotovoltaiques als nostres cellers”.i intentar garantir que les generacions properes puguin continuar elaborant vi de qualitat a Espanya. La nova instal·lació s’emmarca dins del programa mediambiental Torres & Earth, que té en el foment de les energies renovables un dels seus principals pilars. Destaquen com a projectes més significatius una caldera de biomassa per la generació de fred i calor en funcionament des del 2012 i que ha permès reduir en un 95% el consum de gas, i una instal·lació de plaques fotovoltaiques de 670kW de potència, operativa des del 2008, les dues al celler de Pacs del Penedès.Des de la posada en marxa del programa el 2008,segons l’últim balanç d’organització certificat per Lloyd’s. “Continuarem apostant per les energies renovables i invertint per lluitar contra el canvi climàtic”, ha sentenciat Miguel A. Torres.La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) és l’associació sectorial de l’energia solar fotovoltaica a Espanya. Formada per més de 250 empreses, entitats i agrupacions de tota la cadena de valor de la tecnologia, representa a més del 85% de l’activitat del sector a Espanya i aglutina pràcticament a tots els agents: productors, instal·ladors, enginyeries, fabricants de matèries primes, mòduls i components, distribuïdors i consultors. UNEF ostenta a més la presidència i co-secretaria de FOTOPLAT, la plataforma fotovoltaica tecnològica espanyola. La plataforma agrupa a les universitats, centres d’investigació i empreses referents de la R+D fotovoltaica a Espanya.