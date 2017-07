La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat aquest matí en relació amb el nou informe jurídic encarregat per l’Ajuntament de Girona sobre les males pràctiques en la gestió d’Agissa. La formació considera que l’estudi dona la raó als cupaires respecte a l’existència d’irregularitats que poden constituir delictes penals, i per això ha exigit al govern que presenti la querella contra Girona S.A. “sense més dilació”. Cal recordar que, pel mateix motiu, la batllessa Marta Madrenas va dir que els de la CUP "hiperventilaven" D’aquesta manera, la CUP-Crida per Girona creu que “ara que l’Ajuntament ja té tots els informes i estudis possibles en què es denuncien irregularitats és l’hora de passar als fets i interposar una querella judicial contra Girona S.A.”. Les actuacions que, segons el nou informe, podrien ser constitutives de delictes tenen a veure amb el laboratori d’anàlisi de Montfullà, treballs de recerca de fuites, el pagament de l’assessorament jurídic de Girona S.A. amb fons d’Agissa i el lloguer d’una nau a Fornells.Els cupaires s’han mostrat molt crítics amb la “lentitud i manca de contundència” del govern gironí a l’hora de denunciar i exigir responsabilitats a la part privada de l’empresa d’aigües davant els nombrosos indicis de delicte. En aquest sentit, han sol·licitat que al Ple municipal del setembre l’equip de govern inclogui un punt a l’ordre del dia sobre Agissa, per tal d’acordar un pla de mesures immediates per afrontar l’actual situació.Finalment, des del grup municipal han reclamat al govern gironí que sol·liciti la celebració d’un consell d’administració extraordinari d’Agissa per sol·licitar el cessament de l’actual conseller delegat de la societat, Xavier Ballell, que és dirigent de Girona S.A. i està imputat en el procés judicial. Cal recordar que algunes de les irregularitats que denuncia el nou informe fan referència a actuacions recents de Ballell, com ara el pagament de les despeses d’assessorament jurídic per la denúncia contra Girona S.A. amb diners d’Agissa.