Mobilitat Redacció | Actualitzat el 27/07/2017 a les 10:11h

Unió de Pagesos insisteix a defensar la variant de l’eix Vic-Olot pel túnel de Marboleny

Per al sindicat és l’alternativa de traçat que menys malmet la plana agrícola de la Vall d'en Bas

Unió de Pagesos, després de l’assemblea comarcal d’afiliats celebrada la setmana passada, insta de nou el Departament de Territori i Sostenibilitat a optar per fer passar la variant de l’eix Vic Olot per sota de la serra de Xenacs, a través del túnel de Marboleny, en el projecte del corredor que ha de connectar la capital de la Garrotxa amb la Vall d’en Bas.



El sindicat manté que aquesta és l’alternativa de traçat que menys malmet la plana agrícola de la Vall d'en Bas i el seu sistema hidrològic. A més, aquesta opció ja ha estat recollida en estudis informatius anteriors. La plana agrícola d’aquesta zona és de les de més alt valor de Catalunya i és prioritari estudiar l’alternativa de corredor que comporti el menor impacte possible en els aqüífers i en el desenvolupament de l’activitat agrària. Qualsevol altra actuació podria causar perjudicis irreversibles i constituiria un error històric.



Unió de Pagesos recorda, una vegada més, que l’acord del Govern de la Generalitat del 16 de març de 2004 va recollir que cal que “es garanteixi la no afectació ni dels conreus de la plana de la Vall d’en Bas, ni de l’aqüífer de tota la zona, i la preservació del Parc Natural de la Zona Volcànica”. El sindicat ha demanat, des de 2006, que la nova carretera transcorri a l’est del municipi de les Preses, un traçat que redueix notablement l’impacte sobre l’espai agrari i els valors del territori.