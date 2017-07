Moment del lliurament de claus als representants municipals de Riudellots de la Selva. Foto: DiGi.

La Diputació de Girona, per mitjà del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), i Nissan han signat un acord de col·laboració per a la promoció conjunta del vehicle elèctric. Aquest acord s’emmarca dins de la Iniciativa Europea del Pacte d’alcaldes que té l'bjectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.Nissan cedirà sis vehicles elèctrics durant onze setmanes a la Diputació de Girona perquè els faci arribar als municipis i coneguin així en profunditat els avantatges econòmics i mediambientals que els vehicles elèctrics amb zero emissions proporcionen. Aquesta setmana ja s’han lliurat alguns vehicles a través dels concessionaris oficials de la xarxa Nissan a les comarques gironines. A més, professionals de Nissan formaran els usuaris municipals que hagin de ser els responsables dels vehicles elèctrics cedits en el maneig d’aquests tipus de cotxes.Actualment, 196 municipis de la demarcació, el 80% de la zona, tenen plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES). Aquests ajuntaments també preveuen impulsar el vehicle elèctric amb accions com instal·lar punts de recàrrega del vehicle elèctric en els municipis, reservar-ne places d’aparcaments preferents, i dur a terme campanyes informatives i d'incentiu, entre d’altres.Els vehicles cedits són dos Nissan Leaf i quatre Nissan i-NV200 i els ajuntaments que disposaran d’aquests cotxes són: Caldes de Malavella, Sarrià de Ter, Avinyonet de Puigventós, Puigcerdà, Riudellots, Vidreres, Sant Gregori, Vilafant, Santa Coloma de Farners, Roses, Ripoll, Torroella de Montgrí, Figueres, Breda i la Bisbal d’Empordà.La Diputació de Girona aposta per la implantació de cotxes elèctrics que suposen un estalvi energètic i contribueixen a la preservació del medi ambient. En aquest mateix sentit, l’ens supramunicipal, amb la intenció de promocionar el vehicle elèctric, atorga anualment subvencions per adquirir vehicles elèctrics i instal·lar punts de càrrega en els municipis adjunts al «pla d’acció», planificat en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovat pel Ple municipal.