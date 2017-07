Hygrocybe spadicea és una espècie prou estesa al centre i al nord d’Europa. No obstant això, la troballa, el passat 13 de juliol a Ordino, és la primera que es registra a Andorra, i només havia estat documentada en cinc ocasions anteriorment a Catalunya. L’equip que va trobar el fong correspon a l’expedició científica Wildlife in the Changing Andorran Pyrenees de l’EarthWatch Institute, liderada per l’investigador del CREAF i la UAB Bernat Claramunt , i en la qual participa el CENMA, amb el suport d’Andorra Turisme i el Comú d’Ordino.Aquesta espècie de fong, de baix interès culinari, forma un bolet amb barret marronós i lluent (d’aquí li ve el nom llatí, que vol dir ‘cap humit i de color marronós’), amb unes làmines i un peu d’un viu color groc. Amb una altura de 4 a 7 cm i un barret de 3 a 7 cm de diàmetre, és una espècie pròpia de prats i pastures alpins calcaris i s’alimenta tot descomponent la matèria orgànica del sòl.explica Manel Niell, micòleg i tècnic del CENMA i de les expedicions de l’EarthWatch.Hygrocybe spadicea és, com d’altres espècies del seu gènere (Hygrocybe spp.), una bona indicadora del nivell d’antropització d’un territori. Tenint en compte això, i el baix nombre de cites que hi ha, aquest fong es considera en perill d’extinció, o com a mínim en clara regressió., comenta Bernat Claramunt.De fet, a la llista vermella dels fongs de la península Ibèrica és una espècie catalogada com a ‘amenaçada’, i als Pirineus aragonesos està prohibit collir-lo. “”, puntualitza Niell.