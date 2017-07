Una delegació de l'altra banda del Parc de l'Alt Pirineu va visitar la zona on van morir les ovelles. Foto: Territori.

Unió de Pagesos ha convocat els ramaders del Pallars Sobirà a una assemblea per fer balanç dels possibles danys causats per la fauna salvatge protegida i la cinegètica. El sindicat explicarà els procediments per reclamar compensacions quan els ramats han estat afectats per la fauna salvatge. Així mateix, informarà del treball sindical davant el creixent impacte sobre la ramaderia de muntanya per una ineficaç gestió de la fauna.L’assemblea pren un especial relleu després que l’atac d’un ós a una ovella ha fet estimbar tot un ramat i ha causat la mort de més de 200 ovelles a Lladorre, al límit fronterer. Per al sindicat, aquest cas manté el debat obert sobre la gestió de la fauna salvatge i la capacitat de càrrega del territori de les espècies reintroduïdes.